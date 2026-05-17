孫安佐很壞都怪孫鵬狄鶯？ 486先生：父母的愛不能沒底線

孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，昨被拘提到案，訊後被移送士林地檢署。（記者陳奕全攝）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐（現改名孫健豪）涉嫌在北市北投一處河堤測試「自製火槍」，昨被警方拘提移送法辦。警訊中，孫安佐承認是利用網路上自學研發火槍，辯稱不知道是犯法。另與他同案被捕的經紀人、陳姓網紅「重讀」，則是將過錯推給孫安佐，全案現由士林地檢署偵辦中。

很多人會問，孫安佐為什麼會變成這樣？對此，團購電商名人「486先生」陳延昶在臉書發文表示，這件事不能只用一句「他很壞」或「他很怪」來解釋，「一個人會走到今天這種行為模式，通常不會是單一原因，它比較像是很多因素長期堆疊出來的結果，父母的管教、成長環境、個人性格、興趣方向、法律觀念、社群網路的流量刺激，全部混在一起，最後變成今天我們看到的樣子。」

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486先生分析，孫安佐變成這樣第一個原因，是興趣從小沒有被正確引導，「小孩對軍事、機械、火焰、武器有興趣，不一定是壞事。很多工程師、科學家、軍事專家、消防專家，小時候也可能喜歡拆東西、研究機械、研究爆炸原理、研究火焰燃燒。」

他表示，問題不是興趣本身，而是大人有沒有在旁邊告訴他，什麼叫合法，什麼叫危險，什麼叫公共安全，什麼東西只能在實驗室做，什麼東西絕對不能拿到公共空間測試，如果一個小孩從小對危險器械有興趣，大人卻只是覺得「很酷」、「很有個性」、「很像天才」，那這個興趣就可能慢慢偏掉。486先生認為，真正的教育不是打壓興趣，而是把興趣導到正確軌道。

第二個原因，486先生分析是父母的愛如果沒有界線，最後可能會變成孩子的底氣，「很多父母疼孩子，這可以理解，尤其獨生子、明星家庭、經濟條件好，父母想給孩子最好的教育、最好的資源、最好的生活，這都不奇怪，但教育最重要的不是給孩子多少資源，而是讓孩子知道界線在哪裡。」

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