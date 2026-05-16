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剛拿獎秒做公益！80歲舞蹈家曹金鈴攜手「貴婦姐妹淘」 號召星友萬華送愛

舞蹈家曹金鈴才剛獲得中國文藝協會頒發的文藝獎章，馬上投身公益活動。（記者胡如虹攝）舞蹈家曹金鈴才剛獲得中國文藝協會頒發的文藝獎章，馬上投身公益活動。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕舞蹈家曹金鈴5月初才剛獲得中國文藝協會頒發的文藝獎章，立刻回饋社會，號召朱陸豪、蔣黎麗、陳思瑋、蔡亞露、胡利、王瞶英、何睿杰等藝人、企業界朋友一起做公益，今（17）日下午兩點將在台北雙園國中演藝廳舉辦社區有愛公益音樂會，希望能讓弱勢長者走出家門，為社會注入溫暖正能量。

曹金鈴（右四）和長庚生技的王瞶英（右五起）、安馳董娘李珍華、瑞軒董娘林守貞、新天地民俗台董娘丁鈴都是好友。（記者胡如虹攝）曹金鈴（右四）和長庚生技的王瞶英（右五起）、安馳董娘李珍華、瑞軒董娘林守貞、新天地民俗台董娘丁鈴都是好友。（記者胡如虹攝）

80歲的曹金鈴5月4日參加中國文藝協會文藝獎章頒獎典禮時，姐妹淘特別組團為她祝賀，她的姐妹淘包括長庚生技的王瞶英、大元建設董事長蕭祥玲、瑞軒科技董娘林守貞、安馳科技董娘李珍華、新天地民俗台的董娘丁鈴等人。10年前，曹金鈴成立《臺北市桔色關懷協會》和台北市議員郭昭巖合作，致力於長者與弱勢族群的關懷行動，貴婦姐妹淘也成了她最好的幫手，一起投身做公益。

舞蹈家曹金鈴號召藝人、企業界友人舉辦公益基金會。（記者胡如虹攝）舞蹈家曹金鈴號召藝人、企業界友人舉辦公益基金會。（記者胡如虹攝）

今（17）日下午兩點，曹金鈴找了藝人朋友蔣黎麗主持，並召集了台灣美猴王朱陸豪、2025年世界閩南語歌王陳思瑋、曾以大愛電視台《你好，我是誰？》入圍亞洲電視大獎女配角獎的胡利、《超級冰冰秀》班底蔡亞露、長庚生技的王瞶英、高雄傑出經理人協會理事長何睿杰，以及恩澤堂的彭友良、袁婉萍、彭彤恩擔任公益音樂會的表演嘉賓，與弱勢長者歡聚一堂，希望這些長者都能感受到被人關懷與陪伴。

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