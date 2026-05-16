邊佑錫王冠出包！《大君夫人》挨轟矮化南韓 韓網：是在當中國藩屬國？

邊佑錫在《21世紀大君夫人》戴的是九旒冕冠，因而引議。（翻攝自Disney+）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《21世紀大君夫人》即將在今天（16日）播出精彩完結篇，結果昨天播出的畫面卻引發爭議，原來邊佑錫順利稱王，戴著卻是藩屬國效忠中國的「九旒冕冠」，而非「十二旒冕冠」，且大臣喊的「千歲」，不是「萬歲」，因而挨批是矮化南韓。

《21世紀大君夫人》由IU、邊佑錫主演，開播以來收視節節高升，不過爭議不斷，如今更被南韓網友抓包，劇情不合理，竟成了中國的附庸國，被韓網罵翻，「扭曲歷史，叛徒」、「別鬧了」、「這是什麼親中的電視台嗎」、「劇組跟演員都該負起責任」、「直接去中國吧」。

請繼續往下閱讀...

邊佑錫在《21世紀大君夫人》登基，大臣喊的是千歲。（翻攝自Disney+）

製作團隊今天發表聲明，「因為世界觀設定與歷史考證問題引發大眾疑慮，對此我們真心低頭致歉。」製作團隊指出，因為相關場面受到觀眾們的指責，被觀眾批評是損害南韓的自主地位，這是他們未能審視歷史而造成的疏忽。

製作團隊表示，《21世紀大君夫人》是一部浪漫愛情劇，也是架空的歷史劇，在虛實交錯之間，沒有細心精雕細琢世界觀以及更加周全審查，對此虛心接受觀眾的指責，會用最快的速度修改直播以及串流平台的字幕、音訊。目前在台灣的Disney+已經更正為「萬歲」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法