陳凱倫抗癌重生出新歌 苦熬107天爆「再上一次手術台」

〔記者傅茗渝／台北報導〕三屆金鐘得主、「全方位金牌主持人」陳凱倫，在歷經抗癌考驗成功康復後，形容自己像是「重新被留下來的人」。懷抱著對生命的感激，他相隔44年再度踏進錄音室，正式推出公益新單曲《站在方舟上歌唱》，並於今（16）日在利河伯使徒中心舉辦《站在方舟上歌唱 金曲傳愛－壯世代公益演唱會》暨新歌發表會。這不只是一首新歌，更像是一段重生後的人生紀錄，他希望將這份陪伴與力量，帶給正在低潮、迷航的人。

陳凱倫走出抗癌陰霾，磨107天推出生命之歌。（陳凱倫影視工作室提供）

這首《站在方舟上歌唱》由音樂科班出身、同時也是虔誠基督徒的黃介文作詞，她細細閱讀陳凱倫病後重生的生命故事後深受觸動，在極短時間內寫下353字歌詞，字字句句都是陳凱倫走過病後人生的真實寫照。

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不過，這首短短4分鐘的歌曲，對大病初癒的陳凱倫而言卻是一場硬仗。他坦言，以現在的身體狀況，加上整首歌長達353字，從今年1月29日拿到歌曲，到5月16日新歌發表會前，「整整107天才真正背熟。」 但也因為如此，他反而覺得一切都非常值得：「大家會知道，這不是一首隨便錄的歌，而是一段生命。」

國際大師林炳存義氣掌鏡MV。（陳凱倫影視工作室提供）

歌曲特別邀請曾替鳳飛飛等巨星製作專輯的資深音樂人李富興擔任作曲、編曲與製作，並親自進錄音室陪伴配唱。雖然短短一首歌，卻在錄音室裡整整磨了8個小時，讓陳凱倫心有餘悸地形容：「那不像錄音，像再上一次手術台。」 他更吐露心聲，原本以為自己擁有多年豐富的舞台經驗，進錄音室應該能駕輕就熟，沒想到真正錄唱時才發現：「舞台經驗，救不了錄音室。」

製作人李富興在錄音過程中，對陳凱倫的聲音也有著深刻的觀察。他認為，從一個歌手的聲音，其實就能聽出他的生活狀態與自律程度，大讚：「凱倫的生活其實非常正常，因為生活正常，聲音自然健康。」 李富興也舉例，像施孝榮至今仍能用50年前的Key唱歌，就是因為長年維持良好的生活習慣與聲音狀態。

談到陳凱倫這次的表現，李富興更直言：「凱倫的歌聲過去沒有被記得過，大家記得的是他的講話；沒想到重生後的新聲音這麼好。新聲音，就是新生命。」 他在錄音配唱時，更特別提醒陳凱倫：「一個人用純粹的音色表達，就是表情，健康的聲音，就是好聲音。」 這句話，也成了陳凱倫這次重新學習唱歌最深的領悟。

陳凱倫353字歌詞背了107天，坦言舞台經驗救不了錄音室。（陳凱倫影視工作室提供）

除了音樂有金牌製作人加持，新歌MV更邀請到國際級攝影大師林炳存執導，親自率領「ABOOK STUDIO」團隊操刀拍攝，這也勾起了兩人長達34年的深厚情誼。早在90年代，陳凱倫的第一本著作《永遠與希望拔河》封面就是由林炳存掌鏡，34年後，昔日老朋友再度聚首為他的重生之作推波助瀾。

陳凱倫透露：「現在很多當紅歌手看到都會嚇一跳，因為一般人要請他，非常不容易。」 但林炳存為了老友，特地在海外工作出發前硬排出一天時間完成拍攝。陳凱倫感性地說：「他不用跟我說太多話，棚裡幾句提醒，我們就有默契。」 拍攝當天，他原本因工作奔波有些疲憊，但一進棚反而慢慢放鬆，「像倒吃甘蔗一樣，越拍越順。」 林炳存這次沒有要求他一直對嘴唱歌，而是透過眼神、表情與肢體，引導他用「心境」詮釋歌曲，讓陳凱倫動容直呼：「那一刻，我好像又回到以前當演員的年代。」

陳凱倫去年攜手「台北市777銀髮族協會」舉辦三場《金曲傳愛－壯世代公益演唱會》，場場叫好叫座。今年的發表會與演唱會由馬妞感性主持，現場除了陳凱倫之外，還邀請到「影視歌巨星」貝蒂、「金曲歌后」大百合、「金曲動感歌后」康雅嵐，以及「四川變臉戲曲天后」陶秀華共同演出，陣容極其豪華。

這場充滿愛與重生力量的演唱會，也將由LiTV線上影視全程錄製並於後續擇期播出，希望透過影像與音樂陪伴更多觀眾。陳凱倫表示，希望透過音樂陪伴銀髮族，也陪伴每一位正在人生風浪中努力前行的人。而《站在方舟上歌唱》的所有版稅，也將全數捐做公益用途，包括台大頭頸癌研究經費，以及銀髮族關懷相關公益計畫，將私愛化為大愛，繼續用歌聲溫暖人間。

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