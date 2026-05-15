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娛樂 歐美

好萊塢造型師揭女星「詐欺」真相 小賈辣妻、超模哈蒂德都被點名

「小賈辣妻」海莉鮑德溫、超模貝拉哈蒂德都是好萊塢豐唇代表人物。（翻攝自IG）「小賈辣妻」海莉鮑德溫、超模貝拉哈蒂德都是好萊塢豐唇代表人物。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在醫美盛行的時代，不少網友茶餘飯後最愛討論的話題，就是女星「到底有沒有做」？像是「小賈辣妻」海莉．鮑德溫（Hailey Bieber）、超模貝拉．哈蒂德（Bella Hadid），以及英國女神杜娃．黎波（Dua Lipa）的立體豐唇感，就經常被懷疑是不是偷偷進場「微調」。

好萊塢知名彩妝師Katie Jane Hughes近期卻悄悄揭開真相。她透露，這些明星看似「天生性感」的豐唇，其實很多都是高段位的「視覺詐欺」，關鍵不一定是醫美，而是一支能重新改變輪廓比例的彩妝筆。而這支被多位歐美名人私下點名愛用的產品，正是MAKE UP FOR EVER長年被封為神級單品的「藝術大師多功能玩色彩妝筆」。

海莉鮑德溫曾在社群分享，會利用藝術大師多功能玩色彩妝筆裸色唇線筆打造自然擴唇效果。（翻攝自tiktok）海莉鮑德溫曾在社群分享，會利用藝術大師多功能玩色彩妝筆裸色唇線筆打造自然擴唇效果。（翻攝自tiktok）

海莉．鮑德溫過去就曾在VLOG 分享，自己打造「偽素顏豐唇」的秘密，就是利用唇線筆在原生唇型外圍輕微擴邊，再搭配裸色暈染，創造自然放大的立體感，被不少歐美網友封為「最像天生唇色」的代表色。

超模貝拉哈蒂德愛用咖啡裸調唇線筆修飾唇形，透過陰影感營造自然立體度。（翻攝自IG）超模貝拉哈蒂德愛用咖啡裸調唇線筆修飾唇形，透過陰影感營造自然立體度。（翻攝自IG）

貝拉．哈蒂德則曾在社群多次示範帶有自然咖啡裸調，能模擬唇周陰影唇色，讓雙唇看起來更飽滿卻不過度銳利，也成為許多歐美模特兒後台妝容愛用色。

英國歌手杜娃黎波被粉絲發現近距離自拍中的裸色唇妝，正是使用MAKE UP FOR EVER經典彩妝筆完成。（翻攝自tiktok）英國歌手杜娃黎波被粉絲發現近距離自拍中的裸色唇妝，正是使用MAKE UP FOR EVER經典彩妝筆完成。（翻攝自tiktok）

至於厚唇代表女神杜娃‧黎波，先前分享在倫敦度過休閒時光的照片時，也被粉絲發現她在一張近距離自拍中，特別標註自己使用的裸色唇妝產品，而同樣就是這款藝術大師多功能玩色彩妝筆。

好萊塢彩妝師Katie Jane Hughes在IG示範全能彩妝筆用法，破解大明星美麗的秘密。（翻攝自IG）好萊塢彩妝師Katie Jane Hughes在IG示範全能彩妝筆用法，破解大明星美麗的秘密。（翻攝自IG）

Katie Jane Hughes近期便在IG示範，這款被稱為「全能筆」的產品有多好用，不只能畫唇線，還能同步作為眼線、腮紅甚至修容使用，品牌近期更推出帶有細閃效果的「星河鑽」新質地，讓妝容在光線下呈現更立體的層次感。

隨著偽素顏高級感逐漸成為全球主流審美，比起過度明顯的填充感，如今更多名人追求的，反而是那種看不出痕跡、卻又默默精緻的「天生漂亮感」。

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