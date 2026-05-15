金曲37》連2屆金曲獎摃龜！林宥嘉遭狠酸「結婚後沒企圖心」 本人直球反擊：比以前更強大

林宥嘉（右）與丁文琪夫妻感情甚篤。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林宥嘉今年再度與金曲獎擦身而過，不僅連2屆淪為遺珠，更被部分網友嘲諷「當兵結婚後對音樂沒企圖心」。對此，林宥嘉也現身親自給予回應，「我確定，不管是在音樂的追求或商業成就上，都比過去的自己強大太多了！」堅持不渝的一席話立刻引爆討論。

第37屆金曲獎將於6月27日盛大登場，入圍名單13日公布後，先前被視為大熱門的林宥嘉卻再度落榜，令大批死忠歌迷一片惋惜。他近2年接連推出《王 Love, Lord》與《Apples of Thy Eye》2張專輯，其中《Apples of Thy Eye》更被不少樂評看好有望角逐獎項，但最終仍無緣入圍，評審團主席黃韻玲也坦言，評審們都有注意到林宥嘉這次作品的進步，無論唱功、選曲方向都比去年更加成熟，但評選仍需回歸整體評審機制與討論結果。

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然而，入圍名單公布後卻有部分網友開酸，認為「林宥嘉自從當兵、結婚後，感覺對做音樂的企圖心不見了，從《今日營業中》之後出的歌都很沒感覺。」甚至點名希望他能找回《兜圈》時期的狀態。面對質疑聲浪，林宥嘉也親自做出回應，「我確定，不管是在音樂的追求或是商業成就上，都比過去的自己強大太多了！」他強調自己從未鬆懈，「還想累積更多美好的作品，你們的回應就是我未來的靈感！」

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