自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲37》連2屆金曲獎摃龜！林宥嘉遭狠酸「結婚後沒企圖心」 本人直球反擊：比以前更強大

林宥嘉（右）與丁文琪夫妻感情甚篤。（本報資料照，記者王文麟攝）林宥嘉（右）與丁文琪夫妻感情甚篤。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林宥嘉今年再度與金曲獎擦身而過，不僅連2屆淪為遺珠，更被部分網友嘲諷「當兵結婚後對音樂沒企圖心」。對此，林宥嘉也現身親自給予回應，「我確定，不管是在音樂的追求或商業成就上，都比過去的自己強大太多了！」堅持不渝的一席話立刻引爆討論。

第37屆金曲獎將於6月27日盛大登場，入圍名單13日公布後，先前被視為大熱門的林宥嘉卻再度落榜，令大批死忠歌迷一片惋惜。他近2年接連推出《王 Love, Lord》與《Apples of Thy Eye》2張專輯，其中《Apples of Thy Eye》更被不少樂評看好有望角逐獎項，但最終仍無緣入圍，評審團主席黃韻玲也坦言，評審們都有注意到林宥嘉這次作品的進步，無論唱功、選曲方向都比去年更加成熟，但評選仍需回歸整體評審機制與討論結果。

然而，入圍名單公布後卻有部分網友開酸，認為「林宥嘉自從當兵、結婚後，感覺對做音樂的企圖心不見了，從《今日營業中》之後出的歌都很沒感覺。」甚至點名希望他能找回《兜圈》時期的狀態。面對質疑聲浪，林宥嘉也親自做出回應，「我確定，不管是在音樂的追求或是商業成就上，都比過去的自己強大太多了！」他強調自己從未鬆懈，「還想累積更多美好的作品，你們的回應就是我未來的靈感！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中