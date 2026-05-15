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娛樂 音樂

「擎天崗愛愛」上演活春宮 嘻哈歌手6yi7被封預言家

〔娛樂頻道／綜合報導〕陽明山擎天崗15日凌晨，驚傳一對情侶公然在野外上演活春宮，全程遭陽明山公園管理局設置的監視鏡頭拍下，甚至一度成為即時畫面，警方已經介入偵辦。巧合的是，嘻哈歌手6yi7過去曾推出單曲《擎天崗愛愛》，描述在擎天崗「開心玩樂」的趣事，如今事件曝光後，也吸引大批網友湧入朝聖，虧他根本是「預言家」。

嘻哈歌手6yi7曾推出單曲《擎天崗愛愛》，找來曾博恩拍攝MV。（台北幸運洞提供）嘻哈歌手6yi7曾推出單曲《擎天崗愛愛》，找來曾博恩拍攝MV。（台北幸運洞提供）

6yi7過去以單曲《今晚我一定要幹死你》累積近百萬點擊。他在2023年也發表《擎天崗愛愛》，歌詞中還出現「我們在擎天崗上面做愛」等大膽內容，找來喜劇演員曾博恩反串擔任「最辣女主角」拍攝動作戲，當時就掀起不少討論。

嘻哈歌手6yi7曾推出單曲《擎天崗愛愛》，找來曾博恩拍攝MV。（台北幸運洞提供）嘻哈歌手6yi7曾推出單曲《擎天崗愛愛》，找來曾博恩拍攝MV。（台北幸運洞提供）

當時6yi7也透露：「這是有一次在山上快樂的時候想到的歌名，內容大概是在講，喜歡一個女生真的可以為她赴湯蹈火，什麼事都做得出來。」

隨著話題發酵，《擎天崗愛愛》在YouTube的MV已吸引大票網友朝聖，紛紛留言：「根本預言家」、「雖然沒有紅到國外，但有紅到全台灣人都知道真的有人在擎天崗愛愛」、「看到新聞來的」，更稱是2026年最強的預言神曲。

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