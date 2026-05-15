自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

IU邊佑錫只有臉能看？韓媒揭1敗筆：不如實境秀

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《21世紀大君夫人》即將在迎來完結篇，不過該劇自開播以來評價兩極，甚至有影評人直言，不願意評價《21世紀大君夫人》的原因，是因為比起電視劇，這部劇更像是「會動的寫真集」。

IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》評價兩極。（Disney+提供）IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》評價兩極。（Disney+提供）

評論家吳秀京時常為多家媒體撰寫稿子，這次卻遲遲沒看到她對《21世紀大君夫人》發表看法，昨天（14日）晚間她在X上發文，表示：「有人問我是否有打算要評論《大君夫人》，但我覺得它更像是一部會動的寫真集，而非電視劇，所以對於電視劇評論家的我來說，沒有太過關注，其實我也只有看前兩集…」

儘管聲稱沒有要評論，不過吳秀京仍繼續表達對《21世紀大君夫人》的質疑，她認為，不管故事背景是史劇亦或者君主立憲制的故事，重要的是一定要符合世界觀，人物跟敘事才會有說服力，這大概就她認為《21世紀大君夫人》最不足的地方，「劇把敘述跟角色搞得一團亂，那我就不把它當成是電視劇了，不如說實境秀《我是 Solo》才是電視劇。」

吳秀京開轟《21世紀大君夫人》。（翻攝自X）吳秀京開轟《21世紀大君夫人》。（翻攝自X）

南韓論壇「theqoo」的網友也紛紛表示，「主演們的顏值確實不錯，但這並不代表整部劇的品質就好」、「導演和演員的表現都太糟糕了，以至於沒有任何可取之處」、「劇本爛、演員沒火花，看一半就棄劇了」、「演技真的不行啊」。儘管如此，《21世紀大君夫人》每集收視率都節節高升，最新一集更達到13.3%，仍然受到許多觀眾喜愛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中