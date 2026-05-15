IU邊佑錫只有臉能看？韓媒揭1敗筆：不如實境秀

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《21世紀大君夫人》即將在迎來完結篇，不過該劇自開播以來評價兩極，甚至有影評人直言，不願意評價《21世紀大君夫人》的原因，是因為比起電視劇，這部劇更像是「會動的寫真集」。

IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》評價兩極。（Disney+提供）

評論家吳秀京時常為多家媒體撰寫稿子，這次卻遲遲沒看到她對《21世紀大君夫人》發表看法，昨天（14日）晚間她在X上發文，表示：「有人問我是否有打算要評論《大君夫人》，但我覺得它更像是一部會動的寫真集，而非電視劇，所以對於電視劇評論家的我來說，沒有太過關注，其實我也只有看前兩集…」

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儘管聲稱沒有要評論，不過吳秀京仍繼續表達對《21世紀大君夫人》的質疑，她認為，不管故事背景是史劇亦或者君主立憲制的故事，重要的是一定要符合世界觀，人物跟敘事才會有說服力，這大概就她認為《21世紀大君夫人》最不足的地方，「劇把敘述跟角色搞得一團亂，那我就不把它當成是電視劇了，不如說實境秀《我是 Solo》才是電視劇。」

吳秀京開轟《21世紀大君夫人》。（翻攝自X）

南韓論壇「theqoo」的網友也紛紛表示，「主演們的顏值確實不錯，但這並不代表整部劇的品質就好」、「導演和演員的表現都太糟糕了，以至於沒有任何可取之處」、「劇本爛、演員沒火花，看一半就棄劇了」、「演技真的不行啊」。儘管如此，《21世紀大君夫人》每集收視率都節節高升，最新一集更達到13.3%，仍然受到許多觀眾喜愛。

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