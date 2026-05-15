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娛樂 最新消息

坎城影展》鄭宜農歌聲響徹紅毯 松隆子搶影后獻唱「台灣禁歌」天黑黑

松隆子（左）、導演深田晃司、石橋靜河為新片《Nagi Notes》踏上坎城紅毯。（達志影像）松隆子（左）、導演深田晃司、石橋靜河為新片《Nagi Notes》踏上坎城紅毯。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本導演深田晃司13日帶著新作《Nagi Notes》亮相第79屆坎城影展進行世界首映，他和松隆子、石橋靜河、松山研一、藤原聖等片中演員踏上紅毯時，現場響起台灣歌手鄭宜農片中所演唱、台灣配樂人沛沛新作《路邊開花》，讓人十分驚喜。

《Nagi Notes》是坎城主競賽單元放映的第一部電影，也是導演深田晃司籌備9年才完成的電影。松隆子、石橋靜河在片中還哼唱台灣民謠《天黑黑》，從沒來過台灣的石橋靜河，更是完整以台語唱完，讓人對她的努力認真印象深刻。有趣的是，《天黑黑》曾因被認為影射過去台灣時局黑暗而遭列「禁歌」，這首經典的台灣民謠與鄭宜農的《路邊開花》，恰是台灣傳統與創新文化的代表，如今在坎城聖殿響起，別具一番感動。

《Nagi Notes》入選坎城主競賽單元，導演深田晃司率領松隆子、石橋靜河等劇組團隊登上紅毯。（達志影像）《Nagi Notes》入選坎城主競賽單元，導演深田晃司率領松隆子、石橋靜河等劇組團隊登上紅毯。（達志影像）

《Nagi Notes》由曾執導《臨淵而慄》、《還有愛的日子》的國際名導深田晃司擔任導演與編劇，該片靈感源自劇作家平田織佐的獲獎作《東京筆記》，劇情描述藝術家與模特兒（松隆子、石橋靜河 分飾）因創作相遇、相知的故事，全片在岡山縣奈義町的美術館拍攝。深田晃司隨後在記者會上表示，《Nagi Notes》雖然改編自平田織佐的劇作，其精神源頭卻是小津安二郎的《東京物語》。

他希望透過在「奈義町」這個偏遠山村的對話，探討人與人之間那種既親近又疏離的「日常張力」，捕捉那種「時間被凝固在藝術創作中」的感覺。深田晃司特別提到片中讓環境音與松隆子雕刻木頭的聲音進行對話，是他最引以為傲的細節表現。該片獲場刊《銀幕》盛讚「極致安靜卻充滿情緒張力」，也獲許多國際買家讚不絕口。

《Nagi Notes》入圍坎城影展主競賽單元，松隆子有搶奪影后的資格。（達志影像）《Nagi Notes》入圍坎城影展主競賽單元，松隆子有搶奪影后的資格。（達志影像）

為呈現《Nagi Notes》雕刻家角色的真實感，松隆子還親自學習使用電鋸和鑿子處理樟木，她謙虛表示自己拍攝時並不十分理解導演想法，全程她都在學習且獲益良多。石橋靜河則分享了片中演出「模特兒」角色在面對離婚與自我認同危機時的「沉靜與觀察」。片中還有著關於女性情誼的刻畫，也被視為角逐今年坎城影展酷兒金棕櫚的重磅電影。

松隆子、石橋靜河在《Nagi Notes》唱台灣「禁歌」》天黑黑》。（海鵬提供）松隆子、石橋靜河在《Nagi Notes》唱台灣「禁歌」》天黑黑》。（海鵬提供）

《Nagi Notes》劇情描述剛歷經喪夫之痛雕塑家寄子（松隆子 飾），在風景旖旎的奈義町持續創作。某日，活躍於東京和台灣的建築師友梨（石橋靜河 飾）突然拜訪寄子，每晚都擔任她的雕塑「模特兒」，為她的平靜日常帶來了些許波瀾。松隆子將寄子這個複雜而矛盾的角色演繹得淋漓盡致。同時沉浸於雕塑創作，同時又努力走出失去摯愛的陰影。其他演員還包括松山研一、川口一樹、藤原星、藤間沙耶子等。《Nagi Notes》是松隆子與深田晃司的首次合作，在日本受到高度關注，將上映定檔在9月，法國也提早公布將於10月上映。

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