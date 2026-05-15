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娛樂 最新消息

通勤也能嗑CP！GagaOOLala推「直式戀愛宇宙」腐女淪陷

〔記者鍾志均／台北報導〕全球最大LGBTQ+、BL與GL串流平台GagaOOLala，近日正式宣布推出全新「Verticals」直式影音功能，以及滑動探索介面「Discover」，把「BL版抖音宇宙」搬進串流平台。

近年全球直式影音市場全面爆炸成長，據產業數據，2025年市場規模已衝到110億美元，預估2026年還會暴增到140億美元，甚至2030年有望突破260億美元。尤其短影音App下載量去年直接突破23億次，反觀傳統串流平台下載量反而下滑，也讓各大影音平台紛紛開始搶攻「直式追劇」市場。

《我的死對頭暗戀我》海報。（GagaOOLala提供）《我的死對頭暗戀我》海報。（GagaOOLala提供）

GagaOOLala這次則選擇走最懂腐女、最懂CP粉的路線，主打專屬LGBTQ+、BL與GL觀眾的「直式沉浸感」。不論通勤、午休還是睡前滑手機，都能直接進入戀愛宇宙。平台創辦人林志杰也坦言：「直式影音不只是新功能，而是對現在觀眾看片習慣的直接回應。」

最狂的是，新功能才試營運短短幾週，播放量就直接暴衝5倍，顯示BL觀眾根本超買單。平台同步推出的「Discover」功能，也幾乎複製大家最熟悉的社群滑片模式，用戶只要上下滑，就能快速找到下一部想追的作品，大幅降低「找片焦慮」。

GagaOOLala Verticals直式影片功能介紹。（GagaOOLala提供）GagaOOLala Verticals直式影片功能介紹。（GagaOOLala提供）

目前最熱門的直式BL作品排行榜也同步曝光，其中奪冠的是華語作品《我的死對頭暗戀我》，光片名就讓大批網友暴動：「這名字根本已經先贏一半！」第二名則是超鬧日劇名《只要它能做到「等一下」，就給它獎勵》，整份榜單幾乎每部都讓腐女秒點開。

GagaOOLala 直式影音：試營運期間最受歡迎 TOP 5 作品

第一名《我的死對頭暗戀我》 - 華語

第二名《只要它能做到「等一下」，就給它獎勵》- 日語

第三名《獵愛第一名》 - 泰語

第四名《我的死黨想親我》- 泰語

第五名《BL 課程：無法反抗雪之丞先生》- 日語

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