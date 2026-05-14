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娛樂 電影

「亞洲第一美男」深沉演技驚豔大銀幕！盛世美顏素顏上陣

〔記者許世穎／綜合報導〕橫掃奧斯卡9項大獎的史詩鉅作《末代皇帝》迎接40週年，將以全新4K修復規格震撼重返大銀幕！除了畫面細節清晰度與色彩飽和度顯著提升，紫禁城的宏偉建築、登基大典上層次分明的黃色帷幕與龍袍，以及宮殿紅牆與琉璃瓦的質感也獲得最大還原，「亞洲第一美男」尊龍舉手投足間的貴氣儒雅及從「龍」變回平凡人的蛻變更盡顯無遺。

「亞洲第一美男」尊龍在《末代皇帝》演繹溥儀從天子到平民的傳奇人生。（甲上提供）「亞洲第一美男」尊龍在《末代皇帝》演繹溥儀從天子到平民的傳奇人生。（甲上提供）

該片由金獎大導柏納多貝托魯奇執導，集結國際巨星尊龍、陳沖、鄔君梅、奧斯卡終身成就獎得主彼得奧圖，以及音樂大師坂本龍一操刀奧斯卡級配樂，是無數影迷心中「一生必看」的藝術巔峰。

攝影指導由三屆奧斯卡得主維托里奧斯托拉羅擔任，他清楚闡明片中的色彩語言：「我用光來表達溥儀人生的不同階段。」他指出，紅色鮮血代表閃回的開端，隨著城門的打開而切入；橙色是家庭與紫禁城的溫暖色調；黃色則是太陽與皇帝的身分象徵；而綠色代表知識與教師的自行車。這些精心設計的視覺美學，在4K修復版中「色彩覺醒」，將帶給觀眾全新的感官震撼。

受封「亞洲第一美男」的尊龍，在片中演繹溥儀從天子到平民的傳奇人生，挑戰從18歲演到60歲，跨度極大的表演精湛程度，至今仍被視為教科書等級，更因此角入圍金球獎劇情片最佳男主角，成為影史上首位且唯一在80年代即獲得兩次金球獎提名的華裔男演員。隔年1989年，他也獲頒金馬獎特別獎，表彰其在國際影壇的傑出成就，立下了難以撼動的標竿。

尊龍在《末代皇帝》中一場身穿白色時尚運動服打網球的戲令人驚豔，尊龍透露當時幾乎是「素顏上陣」，「因為大太陽的關係，我只在眼睛稍微擦了點粉，臉上沒有其他妝容，我覺得再畫就不自然了。」

尊龍在《末代皇帝》舉手投足間流露貴氣儒雅氣質。（甲上提供）尊龍在《末代皇帝》舉手投足間流露貴氣儒雅氣質。（甲上提供）

導演貝托魯奇還一度以為尊龍有上唇妝，不禁讚嘆其顏值「天生自帶妝感」。飾演皇后婉容的陳沖也表示，尊龍的魅力源自於他看起來「充滿秘密」，「尊龍的快樂、感染力和熱情可以讓你明顯感受得到，會讓你想一看再看，他可能自己也不知道，他是天生就有故事的長相。」

《末代皇帝：4K經典數位修復》將於5月22日在台上映，為了回饋廣大影迷，片商宣布將舉辦一系列大師講堂與特別場活動，其中最受矚目的「40週年紀念」大師深度講堂，特別邀請資深影評人聞天祥主持，分別於5月24、30，以及6月7日在光點華山電影館、西門國賓大戲院、大巨蛋秀泰影城，以不同主題帶領影迷深入探討這部傳奇史詩，更多電影講座及特別場售票及特典相關資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

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