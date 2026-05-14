巴西帥哥愛上台灣！台北車站1幕太震撼：這裡才是我的歸屬

來自巴西的Dan第一次在台北車站把行李放著竟完全沒人動，讓他更認定「這裡才是真正屬於我的地方」。 （組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕來自巴西、定居台灣多年的帥哥「Dan」鄭佚達近日在《WTO姐妹會》分享自己「離不開台灣」的原因，他透露初到台灣時曾背著大行李在台北車站迷路，沒想到一名台灣人竟直接叫他把行李放在咖啡廳旁邊，「沒有人會動你的東西」，讓他震驚直呼「怎麼可以這樣！」Dan事後也感性發文表示「我很愛我的國家，但我覺得這裡才是真正屬於我的地方。」

Dan在節目中回憶，當時剛到台灣，對台北車站複雜動線感到陌生，加上背著沉重行李，整個人相當慌亂，於是向路人求助。沒想到對方不但熱心指路，還主動要他把行李暫時放在咖啡廳旁邊休息。這讓Dan瞬間愣住，坦言在巴西根本不可能發生這種事，「對我來說，行李不是可以隨便放著的東西。」但最後他照做後，回來發現行李真的完全沒被動過，也讓他第一次感受到「可以相信陌生人」的安心感。

請繼續往下閱讀...

Dan在《WTO姐妹會》分享初到台灣的震撼經歷，坦言因為台灣的人情味與安全感，讓他決定留下來生活。（翻攝自YouTube）

Dan表示，正是這種安全感與生活上的放鬆，自己因此逐漸愛上台灣，他認為能夠不用時時刻刻提心吊膽、外出不必一直防備，是非常珍貴的生活狀態，「我可以比較放心、比較放鬆。」主持人莎莎則笑說，台灣人因為平常太習慣這種環境，出國反而要特別小心財物安全。

節目片段曝光後，立刻吸引大批台灣網友留言，「原來我們習以為常的事，在外國人眼裡這麼珍貴」、「台灣最美的還是人情味」、「安全感真的是台灣很大的優勢」、「看到外國人這樣喜歡台灣會感動」。對此，Dan則再次發文告白「我離不開台灣！我很愛我的國家，但我覺得這裡才是真正屬於我的地方。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法