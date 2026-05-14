自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巴西帥哥愛上台灣！台北車站1幕太震撼：這裡才是我的歸屬

來自巴西的Dan第一次在台北車站把行李放著竟完全沒人動，讓他更認定「這裡才是真正屬於我的地方」。 （組合照，翻攝自IG）來自巴西的Dan第一次在台北車站把行李放著竟完全沒人動，讓他更認定「這裡才是真正屬於我的地方」。 （組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕來自巴西、定居台灣多年的帥哥「Dan」鄭佚達近日在《WTO姐妹會》分享自己「離不開台灣」的原因，他透露初到台灣時曾背著大行李在台北車站迷路，沒想到一名台灣人竟直接叫他把行李放在咖啡廳旁邊，「沒有人會動你的東西」，讓他震驚直呼「怎麼可以這樣！」Dan事後也感性發文表示「我很愛我的國家，但我覺得這裡才是真正屬於我的地方。」

Dan在節目中回憶，當時剛到台灣，對台北車站複雜動線感到陌生，加上背著沉重行李，整個人相當慌亂，於是向路人求助。沒想到對方不但熱心指路，還主動要他把行李暫時放在咖啡廳旁邊休息。這讓Dan瞬間愣住，坦言在巴西根本不可能發生這種事，「對我來說，行李不是可以隨便放著的東西。」但最後他照做後，回來發現行李真的完全沒被動過，也讓他第一次感受到「可以相信陌生人」的安心感。

Dan在《WTO姐妹會》分享初到台灣的震撼經歷，坦言因為台灣的人情味與安全感，讓他決定留下來生活。（翻攝自YouTube）Dan在《WTO姐妹會》分享初到台灣的震撼經歷，坦言因為台灣的人情味與安全感，讓他決定留下來生活。（翻攝自YouTube）

Dan表示，正是這種安全感與生活上的放鬆，自己因此逐漸愛上台灣，他認為能夠不用時時刻刻提心吊膽、外出不必一直防備，是非常珍貴的生活狀態，「我可以比較放心、比較放鬆。」主持人莎莎則笑說，台灣人因為平常太習慣這種環境，出國反而要特別小心財物安全。

節目片段曝光後，立刻吸引大批台灣網友留言，「原來我們習以為常的事，在外國人眼裡這麼珍貴」、「台灣最美的還是人情味」、「安全感真的是台灣很大的優勢」、「看到外國人這樣喜歡台灣會感動」。對此，Dan則再次發文告白「我離不開台灣！我很愛我的國家，但我覺得這裡才是真正屬於我的地方。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中