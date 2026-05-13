《魯邦三世》作曲家大野雄二優雅謝幕 享壽84歲

日本國寶級動畫作曲家暨爵士鋼琴家大野雄二辭世，享壽84歲。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕84歲日本國寶級動畫作曲家暨爵士鋼琴家大野雄二，今（13日）傳出逝世消息，他在生前不只曾為《魯邦三世》 、《犬神家一族》等知名動畫配樂，更是推動爵士樂在日本普及的靈魂人物。

《魯邦三世》官網發布大野雄二辭世的訃聞。（翻攝自魯邦三世官網）

《魯邦三世》官方網站今（13日）證實此消息，透露大野老師已於本月4日在睡夢中安詳離世，未受病痛折磨：

請繼續往下閱讀...

〞作曲家兼爵士鋼琴家大野雄二於5月4日逝世，他曾為動畫《魯邦三世2》（1977年）創作了包括《魯邦三世主題曲》在內的多首作品。我們謹致以最深切的哀悼，並衷心感謝他多年來的貢獻。謝謝。〞

大野雄二（中）的音樂為《魯邦三世》動畫注入生命力。nanairohouseibunew特地作畫，紀念這位動畫配樂大師。（翻攝自IG）

大野雄二生前接受媒體採訪時曾表示，他的音樂是為了讓聽眾感到「帥氣」與「愉悅」而存在。他所領導的「You & Explosion Band」及「Lupin Sansei Trio」，多年來，持續以高水準的演奏品質將動漫音樂提升到藝術等級。即便在80歲高齡，他依然活躍於舞台進行現場演出，展現出對鋼琴與爵士樂無比的熱愛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法