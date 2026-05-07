自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

三星家電退出中國！「家電達人」486先生嘆：中國通縮太厲害

「家電達人」486先生對三星家電退出中國市場，有感而發。（美聯社、陳延昶FB） 「家電達人」486先生對三星家電退出中國市場，有感而發。（美聯社、陳延昶FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（6日）驚爆南韓三星電子（Samsung Electronics）正式宣布撤出中國家電市場，這個消息讓向來以家電團購、犀利時事評論及鮮明政治立場著稱的「486先生」陳延昶很有感，今（7 日） PO文直指「中國通縮的太厲害」。

據財經新聞分析，三星將停止在中國銷售包含電視、螢幕（顯示器）、冰箱、洗衣機及空調在內的所有家電產品，僅保留半導體（記憶體晶片）、行動終端（手機、平板）、醫療器材等高利潤或具技術優勢的業務繼續營運，這項決定也標誌著三星在中國市場策略的重大轉型。

486先生的團購網主打精選家電，他對大小家電的設計趨勢與市場價格分析頗有研究，雖然此次PO文是在個人帳號「陳延昶（四八六先生）」分享，但仍引起網友熱議，「連三星都退出中國市場，可想而知中國的經濟狀況有多差」、「李在明不是最愛中國嗎」、「太不給習大大面子了」、「LG留下繼續」，還有人反諷「這是中國家電廠全面國產的一大勝利」。

但也有網友持平認為，不完全是「市場通縮」所致，「應該是打不贏中國品牌，規模經濟製造，沒人能贏」，畢竟中國自製家電品牌如：海信（Hisense）、TCL、小米及海爾等，在技術與供應鏈整合上「超韓趕日」，三星難以維持過去的品牌溢價（Premium）。況且從數據顯示，三星家電部門去年虧損約1.38億美元（約43.3億台幣），家電市占率早已跌超預期值，包含冰箱與洗衣機的市占率均低於 1%，競爭優勢不再。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中