三星家電退出中國！「家電達人」486先生嘆：中國通縮太厲害

「家電達人」486先生對三星家電退出中國市場，有感而發。（美聯社、陳延昶FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（6日）驚爆南韓三星電子（Samsung Electronics）正式宣布撤出中國家電市場，這個消息讓向來以家電團購、犀利時事評論及鮮明政治立場著稱的「486先生」陳延昶很有感，今（7 日） PO文直指「中國通縮的太厲害」。

據財經新聞分析，三星將停止在中國銷售包含電視、螢幕（顯示器）、冰箱、洗衣機及空調在內的所有家電產品，僅保留半導體（記憶體晶片）、行動終端（手機、平板）、醫療器材等高利潤或具技術優勢的業務繼續營運，這項決定也標誌著三星在中國市場策略的重大轉型。

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486先生的團購網主打精選家電，他對大小家電的設計趨勢與市場價格分析頗有研究，雖然此次PO文是在個人帳號「陳延昶（四八六先生）」分享，但仍引起網友熱議，「連三星都退出中國市場，可想而知中國的經濟狀況有多差」、「李在明不是最愛中國嗎」、「太不給習大大面子了」、「LG留下繼續」，還有人反諷「這是中國家電廠全面國產的一大勝利」。

但也有網友持平認為，不完全是「市場通縮」所致，「應該是打不贏中國品牌，規模經濟製造，沒人能贏」，畢竟中國自製家電品牌如：海信（Hisense）、TCL、小米及海爾等，在技術與供應鏈整合上「超韓趕日」，三星難以維持過去的品牌溢價（Premium）。況且從數據顯示，三星家電部門去年虧損約1.38億美元（約43.3億台幣），家電市占率早已跌超預期值，包含冰箱與洗衣機的市占率均低於 1%，競爭優勢不再。

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