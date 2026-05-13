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娛樂 最新消息

「連吃10天芒果冰」超瘋狂！Dragon Pony隔年火速返台

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓新生代樂團Dragon Pony正式宣布將帶著全新巡演《2026 Dragon Pony Concert ‘RUN RUN RUN’ in TAIPEI》於5月23日登上台北舞台。距離上次來台才短短一年，4位成員迫不及待想再次衝進台灣，甚至私下提前開始想念小籠包、芒果冰跟台灣火鍋，滿滿「台灣魂」笑翻粉絲。

Dragon Pony將抵台見粉絲。（D-SHOW TAIWAN提供）Dragon Pony將抵台見粉絲。（D-SHOW TAIWAN提供）

由主唱安太奎、貝斯手片盛鉉、吉他手權世赫與鼓手高康熏組成的Dragon Pony，近年靠著青春感十足的樂團能量與爆發力現場演出，在南韓快速累積人氣。這次巡演主題《RUN RUN RUN》，也象徵他們「不想停下腳步」的決心。安太奎坦言，希望樂團能一直往更高的地方前進，被更多人看見；權世赫則霸氣表示：「現在就是全力往前衝的時候！」

不過比起熱血宣言，更讓台灣粉絲暴動的，反而是成員們對台灣美食的執念。安太奎直接點名「松露小籠包」，笑說這次一定還要再吃；權世赫則回憶學生時代來台畢旅，曾經連吃10天芒果冰；片盛鉉最想念牛軋餅，高康熏更爆料，上次來台演出後，還曾和台灣人氣樂團TRASH一起去吃火鍋，讓他至今難忘，「這次一定還要再去一次！」

除了美食話題，新專輯也藏了不少團員真心話。安太奎透露《Hidden》錄製時反覆修改超多次，像把藏在心裡的情緒全部唱出來；權世赫則表示《Palm Lines》是在創作最疲累時誕生的歌，幫助他重新找回力量。高康熏還加碼爆料，主打歌《Oh Perfect!》原本一路到專輯最後都還不是主打，最後是全員一致點頭才正式「升格」，幕後故事意外超熱血。

Dragon Pony演唱會主視覺。（D-SHOW TAIWAN提供）Dragon Pony演唱會主視覺。（D-SHOW TAIWAN提供）

談到即將再次與台灣For young（粉絲名）見面，四人也難掩激動。高康熏甜喊：「我們寶貝的For young！」表示會把所有心意都放進演奏裡；片盛鉉則霸氣宣告：「Dragon Pony回來了，我們會全力以赴，不留下任何遺憾。」

《2026 Dragon Pony Concert ‘RUN RUN RUN’ in TAIPEI》於5月23日在台大綜合體育館一樓舉行，全場皆為搖滾站區，門票已於拓元售票系統熱賣中。

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