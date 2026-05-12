粗大Band躍上千人舞台快哭了！曾台下只有8個人 其中一位是表妹

〔記者陽昕翰／台北報導〕樂團「粗大Band」日前在Legacy Taichung開唱，見到台下滿滿的歌迷，現場應援小旗幟一起波浪舞的熱情互動，讓成員當場紅了眼眶，主唱老盧不禁回想起十年前在同一場地、差不多時間開唱，現場只來八個人的青澀過往，更自曝：「我記得那八張票中還有一張是我表妹自己買票來支持！永遠忘不了一個可以容納千人的場地只有8個人的驚嚇感！不過也因此當成自我反省的動力，讓我知道除了努力做好音樂外也要好好地宣傳！」

粗大Band與嘉賓PIZZALI合作。（連鍾玖美滿娛樂提供）

這次趁著開唱前夕，「粗大Band」只要有空檔就狂拍影片宣傳，甚至還走訪各個演出現場發傳單，老盧還自爆上次在台中浮現祭時戴著面具發傳單被歌迷認出來的糗事，甚至還被當眾「吐槽」笑說：「太假了！還是看得出來你們是粗大Band！」

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PIZZALI因為與「粗大Band」合作《在一起2026》而成為好友，這次再次擔任嘉賓，PIZZALI不僅帶來當地名產「太陽餅」，象徵「粗大Band與歌迷之間的關係就想太陽照亮了彼此」，健身有成的他現場還兼任粗大Band的「有氧教練」，在後台帶著團員一起做暖身運動操體能兼做暖身。

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