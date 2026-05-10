麋先生最終場馬戲團嘉年華嘉賓出現 超正女生「關係特殊」

麋先生完成高雄6場演出，和粉絲相約未來見。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕今（10日）是母親節，麋先生在高雄輕軌夢時代站旁廣場舉辦的「大誠保經 x 麋先生大馬戲團 CircUs Max 2026馬戲團運動嘉年華」，出現6場以來的第一位嘉賓，而且是外表超正的年輕媽媽。另外台下也出現一位嘉賓，正是不久前才在高雄巨蛋辦演唱會的丁噹，特別南下看麋先生演出。

麋先生以諾（右）和老婆甜蜜合唱。（相信音樂提供）

今晚的嘉賓正是貝斯手以諾的老婆可庭，她一上台粉絲就驚呼好正，兩人合唱《散散步》，互動超甜，這首歌是麋先生送給兩人女兒的單曲，唱完還親吻紅色愛心彩紙，聖皓虧以諾：「這6場他壓力最大就是這一刻，他現在放鬆了，可以看到最真實的以諾。」

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最後一場總是離情依依，聖皓說：「有點捨不得，今天之後我們會非常想念你們的聲音。」麋先生唱完最後一首歌《偶像》，歌迷熱情喊安可，最後一連兩波安可，團員又再次分享心情，以諾提到老婆來當嘉賓，他說：「我一直謝一直謝，終於把她謝上台，現在她先去顧小孩，我回去再陪她吃飯，希望帳篷留在大家心裡面，陪大家有美好的回憶，是我們一起支撐起這帳篷，謝謝你們也讓麋先生留下美好回憶。」他並說：「謝謝高雄讓我們每次回來都沒有後顧之憂。」

麋先生以諾（右）和老婆甜蜜演唱團員寫給兩人女兒的歌曲。（相信音樂提供）

喆安也談到：「到現在還是覺得很不真實，這裡本來是空地，真心感謝大家，能回來高雄演唱最開心，台北是我生活的地方，高雄是我長大的地方 。」完成所有歌曲演唱，聖皓激動說：「我們完成了！」並對歌迷說：「回家小心，未來見！」

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