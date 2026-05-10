馬戲團要拆了！麋先生不捨喊不留遺憾 聖皓爸媽結婚紀念日喜上加喜

聖皓談到母親節剛好也是爸媽結婚38週年紀念日。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕連續兩週6場的演出，金曲樂團麋先生的「大誠保經 x 麋先生大馬戲團 CircUs Max 2026馬戲團運動嘉年華」，今（10日）晚在高雄輕軌夢時代站旁廣場落幕，今天剛好是母親節，多位團員母親都到現場欣賞，團員也趁機向母親說出祝福，主唱聖皓也提到，今天除了是母親節，也是爸媽結婚38週年紀念日，他說：「我也想跟我媽說母親節快樂！」

為了打造特別的馬戲團帳棚內演出盛事，麋先生斥資5千萬，6場演出下來，麋先生的演唱會結合「Eye Catching Circus創造焦點」的精采馬戲特技表演，讓歌迷體驗到不同的觀看驚喜，聖皓對歌迷說：「第六場對大家體力聲音都是大挑戰，但我們打算豁出去了，大家也不要讓我們太失望！」

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麋先生的馬戲團嘉年華演唱會今晚在高雄落幕。（相信音樂提供）

演唱會一開場，就能看到精采的馬戲表演，接著麋先生帶來《天生寂寞》、《壞蛋》等歌曲，聖皓談到：「時間過得很快，昨天就捨不得，今天更濃烈一些。」他叮嚀歌迷：「不用留力氣，馬戲團過了今晚就會拆掉，但今天每一刻都用力去記住，去感受。」

喆安談到：「我母親也來看，大家跟我一起說母親節快樂。」他並說：「媽，我愛妳！」還笑說：「我在我媽面前形象比較偏靦腆的，害羞，不愛講話，我是好孩子，不喝可樂只喝水，不吃肉只吃蔬菜，媽媽鮮少看到我在台上帥氣一面，你們很幸運，常看到我們五人帥氣一面。」

鼓手逸凡拿出康乃馨祝母親節快樂，笑說：「我媽在那邊。」他還揮舞旗子帶動全場歌迷玩人浪，並說：「第六天了不要再睡了，不要留力氣回家，不要留遺憾。」

這兩週麋先生到高雄的馬戲團嘉年華演出，把聲量推向全新高峰，演出期間不斷有廠商主動接洽合作，幾乎食衣住行育樂各大品牌紛紛相中他們的號召力與市場影響力，代言、聯名邀約幾乎沒有停過。

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