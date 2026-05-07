男星捐骨髓隔海救9歲女童 20年後有驚喜發展

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手王大文分享一段溫馨故事，20年前他曾在美國捐骨髓，結果他的骨髓飄洋過海救了一位9歲的女孩，20年過去，兩人雖仍然未曾見過面，卻已成為像家人一般的情誼。

王大文（左）20年前捐骨髓幫助Ruby，如今兩人已情同家人。（翻攝自臉書）

王大文分享和當年受他幫助女孩的視訊合照，並分享：「哇，一眨眼就20年了。Ruby，祝你20歲『第二個』生日快樂！」王大文並談到：「20年前，在2006年的五月初，我在芝加哥的醫院抽了骨髓。第二天有人把骨髓放在手攜帶式冰凍箱親自坐飛機繞了大半個世界到新加坡，你當天就接受了骨髓移植。那年我連你名字都不曉得，我只知道你是一位9歲小女孩。」

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互不相識的人，透過骨髓捐贈，牽起了特別緣分，王大文透露：「再過了一年我們雙方都徵得同意，彼此透露身分。從此就認識了，每一年的五月都會寄卡片，視訊，一起慶祝你的重生之日。」他還談到：「這幾年寄卡片改成一起吃蛋糕。你都會花整個下午在家裡做草莓蛋糕，而廚房沒有烤箱的我，只能去星巴克買一塊經典起士蛋糕。今年一邊視訊一邊吃蛋糕感覺特別好。雖然到現在還沒有實體上見面，我們已經變成認識了一輩子的家人。」網友都被這溫馨故事感動。

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