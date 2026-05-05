（獨家）81歲凌峰甜喊愛妻宣言 嬌妻「神顏曝光」艷驚全場

凌峰（右）獲得「榮譽中國文藝獎章」。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕凌峰昨（4）日參加第67屆「中國文藝獎章」頒獎典禮，最得意的不是拿到節目製作類中國文藝獎章，而是身邊有小他31歲青島嬌妻「菱琪」作伴，逢人找他要聯絡電話，他就說「找我老婆，只要找到她，就能搞定我！只有她能搞定我！」

凌峰（右）和嬌妻一起參加「中國文藝獎章」晚宴。記者胡如虹攝）



今年81歲的凌峰雖然曾二度中風，行動不便需拄著拐杖，但昨天出席「中國文藝獎章」領獎時，卻仍精神奕奕，不用麥克風就可以中氣十足的發表得獎感言：「我的長相很中國，五千年的滄桑、苦難都寫在我臉上，對不對？」逗得台下觀眾哈哈大笑。

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而讓凌峰中風後仍神采奕奕的則歸功於身邊有一位氣質出眾的嬌妻「菱琪」作伴，這也是凌峰的第三任妻子，身高170公分的「菱琪」氣質過人，又擁有碩士學歷，讓凌峰引以為傲，開口閉口都是對愛妻的讚美，並且不時把「只有她搞得定我！」掛在嘴邊。就連碰到新北市演藝工會理事王清雲來找他，馬上把嬌妻抬出來說「找她就對了，我什麼都聽她的。」

凌峰（前排左二）介紹老婆菱琪（左）給章永華（右起）、歌星丁鈴認識。（記者胡如虹攝）

旁人問起兩人相差幾歲？他笑哈哈的回：「18歲！」卻被昔日同梯當兵的藝人章永華吐槽「應該是38歲！」笑稱每次跟凌峰見面聽他談起跟老婆差幾歲，都不斷在降低年齡差，從38、28到現在降成18，下次見面可能就只差8歲了，讓在一旁的嬌妻「菱琪」聽了忍不住偷笑。

凌峰（右）逢人便說只有老婆搞的定他，讓老婆菱琪（左）露出甜笑。（記者胡如虹攝）



雖然凌峰逢人就大方介紹嬌妻，氣質美女的「菱琪」卻顯得很低調，總是站在凌峰的身後照顧他，但又把光環留給老公。她目前擔任凌峰的民族文化教育基金會的執行長，也打理凌峰的演藝事業，端莊有禮，臉上總是堆滿笑容，難怪讓凌峰變成寵妻小男人。

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