別再去日韓 苦苓突喊快衝歐洲 6大警訊曝光

作家苦苓認為人生能去一趟歐洲是很值得的事。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕不少台灣民眾出國旅遊時，首選往往鎖定日本與韓國，不過作家苦苓近日卻罕見發聲，直言歐洲才是真正值得一遊的地方，甚至語帶急迫地提醒，如果再不去，未來可能會變得更加困難。

苦苓指出，目前歐洲正面臨多項變化，包括治安、物價、效率、移民問題、機票價格，以及服務品質等6大指標，都呈現持續惡化的趨勢。他直言，與其一再重複前往日韓，不如把握現在時機前往歐洲，否則未來旅遊條件恐怕只會越來越嚴峻。

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法國凱旋門是觀光客必遊景點。（路透）

談到治安問題，苦苓坦言，歐洲近年不僅扒手猖獗，甚至連搶劫事件也時有所聞，讓旅遊安全性明顯下降。而在物價方面，飆漲的生活成本同樣令人吃驚。他舉例，一碗拉麵或一份不含薯條與飲料的漢堡，動輒就要台幣500元以上，在當地早已見怪不怪，若是進入正式餐廳用餐，帳單金額更可能讓人當場傻眼。

苦苓建議在歐洲物價、服務都不斷惡化之前，先放下日韓，去趟歐洲。（翻攝自臉書）

除了當地消費壓力外，長途飛行成本也持續攀升。苦苓直言，燃油附加費不斷上漲，加上航程距離長，使得飛往歐洲的機票價格水漲船高，對旅客來說負擔越來越重。

不過，苦苓還是認為人生能去一趟歐洲是很值得的事，他還是一句老話：在情況完全惡化之前，趕快先設法去一趟歐洲吧！

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