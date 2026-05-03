艾怡良聲帶受損「攻蛋喊卡」 經紀人爆斷聯內幕

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌后艾怡良與金牌經紀人左光平，這對在演藝圈以「亦師亦友」著稱的黃金拍檔，合體登上三立都會台實境訪談節目《坐吧！聊聊》。兩人從高中結緣至今，交情超過20年，沒想到竟在節目中自爆，去年因聲帶受損導致「攻蛋計畫」腰斬，兩人一度壓力爆表，甚至陷入完全不聯絡的真空期。

艾怡良爸媽暖心救贖，一則簡訊化解僵局。（三立提供）

兩人的緣分回溯至高中時期，左光平回憶，當時艾怡良參加校唱比賽，他與陳珊妮擔任評審，第一眼就看見對方的才華，幾乎給出滿分。後來艾怡良在《超級偶像》征戰，左光平更一路守候，在對方失聲低潮時暖心叮嚀：「不要有壓力，五分力就能拿冠軍。」 成為艾怡良音樂路上最強的強心針。

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艾怡良與金牌經紀人左光平登上《坐吧！聊聊》。（三立提供）

艾怡良在節目中也感性回憶，在出道前曾是公關公司小職員，還負責發過謝金燕、李愛綺等藝人的通告，她笑說當時看著舞台，內心其實「很羨慕可以拿麥克風的人」。如今成為歌后，她對左光平百分之百信任，直言：「只要他做的決定，我從來不會有二話。」。

即便貴為歌后，艾怡良也坦承奪獎後曾陷入深度焦慮：「我常想怎樣才配得上這個獎，有點不知所措。」 而這份壓力在去年原訂的小巨蛋演唱會達到高峰。左光平透露，當時兩人都處於極度低迷的狀態，由於艾怡良聲帶狀況不佳，最終忍痛取消演唱會。左光平嚴肅表示：「我也不想用那樣的狀態去面對人生第一個小巨蛋。」 這個痛苦的決定讓兩人間的氣氛降至冰點，甚至出現一段長時間不聯絡的真空期。

艾怡良爸媽暖心救贖，一則簡訊化解僵局。（三立提供）

就在兩人關係最緊繃時，艾怡良的父母主動傳訊息給左光平，寫道：「謝謝你幫她做這個決定。」 讓身為經紀人的他瞬間釋懷，淚崩表示真的鬆了一口氣。艾怡良則感性說，當時唯一能做的就是「完全相信經紀人」，兩人才在低潮中重新找回節奏。

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