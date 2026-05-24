日本史上首次 5台同播「嵐」廣告30秒畫面逼哭全網

日本國民天團「嵐」ARASHI即將正式迎來最後告別時刻。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國民天團「嵐」ARASHI即將正式迎來最後告別時刻！隨著「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」進入倒數，31日東京巨蛋最終場演出前夕，官方今（24）日突襲祭出超催淚驚喜，日本5大電視台竟同步聯播30秒廣告，快速回顧嵐自1999年出道以來經典畫面，瞬間逼哭無數粉絲。

綜藝節目《嵐的大挑戰》（嵐にしやがれ）最後一集播出5名成員在2020年底休團前，代言過的13家企業大集合。5家電視台同時播放同一團體廣告也是破天荒紀錄，讓人感覺：真的要說掰掰了啊！

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嵐官方社群昨發布神秘預告，只見5人背對鏡頭，並肩坐在沙發上，字幕上寫著「5／24 17：59：30～」。（翻攝自ARASHI X官網）

今日答案揭曉，原來是史無前例的5台聯播嵐的經典回顧。（翻攝自ARASHI X官網）

嵐可說是日本經典國民天團，昨（23）日他們在官方社群發布神秘預告，只見5人背對鏡頭，並肩坐在沙發上，字幕上寫著「5／24 17：59：30～」讓人充滿期待，沒想到今天答案揭曉，竟然是史無前例的5台廣告聯播。官方社群另有1分鐘加長版本，且今天正好距離最後舞台開演進入倒數7天。

有網友逛賣場拍到電視畫面全是「嵐」的經典時刻。（翻攝自X）

另外，沒辦法到日本參加告別演會的粉絲不要傷心，ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」TOUR FINAL視聽券正在FAMILY CLUB online販售，價格為6000日圓（約新台幣1200元），透過海外版網址註冊帳號可購買。5月31日14：00開始播放特別影像；17：00開始直播演唱會，演唱會結束後也會提供重播，可觀看至6／15（一）22：59。

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