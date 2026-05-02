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「高雄名產」返鄉！麋先生團員「搶版面」突爆新身份嚇爛全場

麋先生一連兩週、共舉辦六場兩萬人演唱會。（相信音樂提供）麋先生一連兩週、共舉辦六場兩萬人演唱會。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「高雄名產」麋先生攜手專業團隊FOCASA馬戲團搭起巨型馬戲帳篷，「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華昨天登場，演唱會更與馬戲表演團隊Eye Catching Circus合作，小丑現身一舉點燃全場，五位團員登場獻唱《天生寂寞》，引爆全場嗨跳，從空中灑下的撲克花色紙花讓人頻讚嘆：「只有麋先生的份量撐得起這個帳篷。」

延續先前世界巡迴氣勢，麋先生直接把想像推到極限，從零開始、一手搭起全帳篷式馬戲團演唱會王國，舞台兩旁的「巨型鹿角」更直衝10公尺高度，等同近三層樓建築騰空而起。

麋先生光榮返鄉演出。（相信音樂提供）麋先生光榮返鄉演出。（相信音樂提供）

演唱會一開始，10位馬戲演員將高難度特技與演唱會內容融合，從呼啦圈到高空吊環，更同時進行雜耍球飛旋、彈球高拋、足技翻騰、空中翻滾，還揮舞著印有麋先生的大旗。麋先生接連一口氣激唱7首歌後，主唱聖皓激動分享：「這個大馬戲團從一開始其實只是個玩笑話，一直到今天有這麼多人來到現場，我們在一個沒有人開過演唱會的場地，真的蓋了一座馬戲帳篷、站在台上唱歌，很想跟大家說謝謝！不管是台上台下的大家，我們都是寫下這段歷史第一頁的人，接下來還有很多天要寫，我們大家就努力的一筆一劃把它寫好。」

首場演出全場熱血沸騰，吉他手小B開心地說：「很想拍一個影片開頭是『今天是我的第一天，元氣滿滿！』後面還有五場，我每天都會一樣嗨。」以諾則興奮分享道：「這次帶著新的歌單、新的夥伴，回到心愛的高雄！我要特別感謝我的太太，因為我今年多了一個新的身份－成為新手爸爸，當我在外面演出工作的時候，她都要獨自照顧小孩，非常辛苦。」

麋先生在高雄震撼搭設巨大馬戲帳篷。（相信音樂提供）麋先生在高雄震撼搭設巨大馬戲帳篷。（相信音樂提供）

逸凡更是在現場大爆料，直喊自己也多了一個新身份，隨後笑著解釋：「我也是在馬戲團裡面演出過的人。」驚喜發言嚇壞眾人，讓聖皓也忍不住說：「我真的被你嚇到，搶版面搶成這樣！」逸凡表示，自己為了馬戲團特別練習甩鼓棒，被嚇得不輕的聖皓則開玩笑說：「下禮拜你一起上去做高空吊環好了！」

團員們也各自帶來solo演出，緊接著在主唱聖皓前登場的，竟是11年前《上台》MV中經典小丑「搶奪麥克風」復刻橋段，瞬間引爆資深歌迷集體記憶，台下尖叫聲四起，不少人當場激動到起雞皮疙瘩，直呼：「這一幕等了11年！」

麋先生打造「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華。（相信音樂提供）麋先生打造「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華。（相信音樂提供）

「大馬戲團 CircUs Max」不只是一場演唱會，整個嘉年華遊樂園腹地約22500平方公尺、堪比三座足球場大小，不只有超過40家攤商的市集，還有大馬戲團狂歡點心車幫歌迷補充演唱會能量，吉他手喆安分享：「以前就想過，如果我們辦演唱會能不能有一天也有自己的市集，結果真的實現了！大家今天應該都有玩遍一輪，晚上請私訊告訴我哪一攤最好吃，我也要偷偷去買。」演唱會現場還有旋轉麋鹿、超夢幻拍貼機、拍照亭等讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

麋先生打造「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華。（相信音樂提供）麋先生打造「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華。（相信音樂提供）

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