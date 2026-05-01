林逸欣「與醫生爸父女情」逼哭數萬人...今再發聲：不用太擔心我

〔記者蕭方綺／台北報導〕林逸欣的父親、台南知名神經內科醫師林春銘上月因癌症辭世，林逸欣昨在告別式圓滿落幕後，消息才對外證實，也分享家人的溫暖影片，讓許多人看了不禁淚流滿面。林逸欣今在社群發文向各界關心致謝，也溫柔表示「不用太擔心我」，展現堅強面對的心境。

林逸欣（中）很珍惜與家人相聚時光。（翻攝自臉書）

林逸欣日前分享陪伴父親的影片後，湧入大批溫暖留言，讓她深受感動。她提到，有人回憶曾找父親看診的點滴，也有人懷念父親的笑容與善良，甚至有粉絲因不捨噩耗而落淚，她心疼之餘更滿懷感謝，「謝謝你們這樣記得爸爸，也謝謝你們願意把他的好放在心裡，對我們家人來說，是很珍貴的安慰。」

請繼續往下閱讀...

面對至親離別，林逸欣選擇以愛延續思念。她表示，父親一生傾盡心力，將她呵護成樂觀勇敢的人，「爸爸一定不希望自己的離開，變成我餘生悲傷的理由。」她也動情寫下：「我會好好的。不是因為不想念，而是因為太想念了。」並承諾會把父親給予的愛與包容，化為生命的一部分，帶著微笑繼續前行。

林逸欣（右二）分享小時候和爸爸、媽媽與哥哥的合照。（翻攝自臉書）

林逸欣也期許自己勇敢走下去，盼望未來再與父親重逢時，能像童年放學後那樣，向父親細細分享人生的點滴。她最後寫下祝福：「願我們深愛與深愛我們的人，都能在各自的旅程裡，被愛守護，被思念溫柔以待。」字句相當溫暖動人，讓人讀了不自覺淚流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法