太閃了！台灣首富與愛妻力挺張清芳 「那魯7-11」天后也獻上唇印

張清芳號召眾多大咖參與慈善演唱會。（資料照，上引娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「東方不敗」天后張清芳在演藝圈擁有好人緣、好人脈，今（26日）晚在她號召下，小巨蛋將舉辦一場星光雲集的「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」，演唱會尚未開始，小巨蛋外場已是「星光閃閃」，金曲歌后、歌王、三金得主紛紛送花祝賀，另外今年3月才在《富比士》（Forbes）最新公布資料中，列為台灣首富的鴻海集團創辦人郭台銘以及愛妻曾馨瑩，也一起送上大型粉紅愛心花籃獻上祝福。

郭台銘、曾馨瑩夫婦一起送花祝福張清芳慈善演唱會。（記者陳慧玲攝）

金曲歌后A-Lin送花祝福。（記者陳慧玲攝）

為了力挺張清芳領軍的慈善演唱會，郭台銘、曾馨瑩夫婦送的花牌寫下：「祝賀阿芳，天籟再起，光耀舞台，經典流傳，風采依舊。」另外之前在台東跨年晚會上唱紅「那魯7-11」的金曲歌后A-Lin也送花祝賀，並加上唇印，花牌寫著「謝謝芳姐用音樂分享愛到每個角落，我們愛你。」還署名「那魯灣A-Lin」。

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三金得主盧廣仲送花。（記者陳慧玲攝）

三金得主盧廣仲送花寫下「慈善演唱會，圓滿成功」，金鐘影后許瑋甯送花則寫「親愛的芳姐，祝福你慈善演唱會成功圓滿，讓世界充滿愛，因為你，讓更多的需要被看見，我們愛妳！」另外包括金曲歌后戴佩妮、徐佳瑩、金曲歌王陶喆，還有Ella等都有送花祝福。

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