范姜告粿粿判決書「很乾淨」！她反控范姜偷iPad 士檢已分案

〔記者張文川／台北報導〕藝人范姜彥豐控告前妻「粿粿」在婚姻期間偷吃「王子」邱勝翊，並掌握2人擁吻的偷情鐵證，提民事侵害配偶權訴訟，請求2人連帶賠償100萬元，2人「認諾」願意如數賠償，士林地方法院日前判應連帶賠償100萬元；判決書今天公布上網，內容隱匿個人資料及證據內容，內容四平八穩且多是法條適用說明，對於案發事實經過，也因兩造三方並未爭執，而未就事實方面多著墨，也沒有列出范姜提出的相關證據，令原本期待火辣刺激的網路鄉民大失所望。

粿粿與范姜彥豐（右）。（資料照，記者陳逸寬攝）

此外，據了解，粿粿也已提出反制，認為范姜彥豐未取得她的同意，就疑似拿走她的iPad平板電腦，主張不告而取謂之偷，日前赴台北市內湖警分局的派出所報案遭竊，提起竊盜告訴，警方已經受理、做完筆錄，將全案函送士林地檢署，士檢也已完成分案，偵辦中。

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粿粿透過律師，日前在侵害配偶權的民事訴訟開庭辯論時，請求法院不要公布判決書，以保障她的隱私權，法官審酌後認為，依據人權公政公約以及司法院的函釋，包含配偶權爭執在內的婚姻訴訟事件，依法仍必須上網公開判決書，但會隱匿當事人的姓名等個資。

邱勝翊。（資料照，記者胡舜翔攝）

判決書今天上網公布，全文僅1800多字相當精簡，將范姜、粿粿、王子的姓名全隱匿，以英文代號「A01」、「B01」、「B02」稱之。

關於事實的實體部分，判決書中僅著墨范姜主張的一段：范姜與粿粿於民國111年6月22日結婚，育有一女，邱勝翊是2人的友人，且知悉兩人的婚姻關係存續中，卻於114年4月與友人赴美國遊玩返台後，粿粿與王子即頻繁往來互動、同進同出，而有超越一般朋友間社交應有之界線的交往，並有逾矩之行為，且毫不避諱使周遭親友知悉其關係親密，共同侵害范姜的配偶身分法益，造成他精神上痛苦，而受有非財產上的損害，據以求償100萬元精神慰撫金。

法官審理後認為，粿粿、王子對於范姜的請求都表示「認諾」，沒有爭執，因此未在判決書中論究證據與事實的對照，原因事實並非複雜，裁量後決定以製作「認諾判決書」的方式判決，判粿粿、王子應連帶賠償100萬元。

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