「粿王戀」100萬買智商稅！盤點「偷吃老忘擦嘴」5星座

星盤會說話！揭秘王子、粿粿百萬賠償金背後的星象：為什麼牡羊與雙子的組合最易「斷線」？（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕當「太陽牡羊、月亮獅子」的王子，碰上「太陽獅子、月亮雙子」的粿粿。星座專家直指，這組合真的不是在談戀愛，是在演一齣「看誰先露餡」的荒謬劇！

隨著粿王偷吃判決出爐，王子和粿粿兩人須賠給范姜彥豐100萬，「判決書全文」頓時成為網路熱搜關鍵字。星座專家「安德魯的賤聲房」除了指出「偷吃必翻車5星座」，也根據王子和粿粿兩人的星盤進行分析。

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「有些星座他不是渣，他是蠢，做壞事還不會收尾。」安德魯點明，判斷偷吃習性不能只看太陽星座，要看月亮星座才會抓到鬼，「有些人白天太陽星座看起來像個正人君子、乖乖女神，結果晚上那個月亮一出來，整個人格直接換一套。」

➤第1名：牡羊座（衝動到腦殘）

牡羊不是那種計畫縝密的「渣王」，他沒那個腦袋。他真正的標籤叫做「衝動犯案型」。他原本可能真的沒想偷，但就是那天的酒精太順、那天的燈光太美、對方的眼神剛好很崇拜。那個當下，牡羊的大腦會直接斷線，衝動一來，「啪」一聲，他就踩下去了。然後呢？踩完之後，他才發現：「靠，我完全不會收尾。」

◎牡羊翻車現場

1. 情緒切換像中邪

你們昨天還在吵架，他今天下班回來突然變身「體貼暖男」。你問他怎麼了，他還會裝雲淡風輕說：「沒啊，就想對你好一點。」

他不是突然想開了，而是剛在外面被別人安撫完、發洩完了，現在回家的這份「溫柔」叫補償心理。

2. 記憶力只有3秒

牡羊腦袋很直，他沒辦法同時記兩套劇本。你問他：「你昨天去哪？」他講一講會突然卡住，然後自己修正：「喔對，我是去買咖啡……不對，是去加油的時候順便買咖啡。」那個停頓，你一聽就知道，他不是忘記，是在編。

3. 手機像展覽館

牡羊真的很懶。他懶到覺得「刪訊息」是一件很浪費生命的事。他覺得自己藏得很好，其實密碼可能就是他的生日。他不是不怕被你抓，他是打從心底覺得：「你應該不會看吧？」

◎王子為何翻車？

王子的太陽在牡羊、月亮在獅子。牡羊負責衝動，獅子負責想被崇拜。這種星盤是在家裡會幫你倒垃圾、卻還被你嫌東嫌西，但在別人那兒他可是發光的太陽、被崇拜的神。

獅子月亮有個致命傷：他很想讓全世界知道他很有魅力。他會開始在你面前炫耀：「最近那個誰一直找我聊天，好煩喔。」

➤第2名：獅子座（演太用力變丑角）

獅子座的問題不是他偷不偷，是他只要一偷，整個人會變得超、用、力。他以為自己在演金馬獎，其實在我們眼裡，他演的是「八點檔」。

◎獅子的露餡三連發

1. 突然變身「聖人模式」

以前紀念日會忘，現在連你阿嬤生日都記得。以前叫他洗碗像要他的命，現在他連地板都順便拖了。這不是人格昇華，這是心虛到極點。

2. 賊喊捉賊的「投射心理」

他會突然開始疑心病爆發：「你今天跟誰出去？」、「那個人是誰？」你以為他在吃醋？NO！他是因為自己在亂搞，所以他覺得「這世界大家都在亂搞」。

3. 解釋過多（背稿式回應）

你只是隨口問一句：「你最近好像很忙欸？」獅子會講5分鐘，細到連幾點進電梯都跟你交代。講得越細，越像在背稿。

◎粿粿為何翻車？

她是太陽獅子、月亮雙子。這組合碰上王子，真的是「火象大爆發」。獅子要面子，雙子嘴巴根本停不下來。

月亮雙子的人很愛分享生活，結果講一講就會自爆：「欸，我跟你講，那天那家餐廳的牛排超嫩……欸不是，我說是我聽同事說的啦。」那種心虛的轉折，尷尬到空氣都凝固了。這就是為什麼法官能抓到漏洞，因為演太爛、話太多，100萬賠得真的不冤枉。

➤第3名：雙子座（玩太多線結果斷線）

雙子座不是不會藏，他其實是真正的戰術大師。如果說牡羊是衝動犯案，雙子就是那種會在腦袋裡排演過一百遍劇本的人。他的問題不在智商，而在於他太貪了，而且對自己的「人設管理」有著近乎自負的自信。他以為自己是當代情聖，是真正的時間管理大師，訊息要幾點回、情緒要怎麼分配、約會時間要怎麼錯開，他都覺得自己控得漂亮。

但雙子翻車的關鍵只有四個字：「玩、過、頭、了。」

◎雙子的翻車現場

1. 時間軸完全對不上（限動就是他的斷頭台）。

雙子座有一個改不掉的毛病，就是他真的很愛發動態、很愛分享生活。他跟你說他在公司加班加到死，結果半小時後，他忍不住轉發了一個朋友的照片，或者手癢發了一張美食照。

雖然他可能沒拍到臉，但那個桌子的顏色、那個背景的反射，甚至那個天氣的陰晴，根本就不是在辦公室！當你截圖去問他時，他還能面不改色地硬拗：「喔，那是剛才拍的啊，我現在才發。」或者是「那是舊圖啦，我只是想發一下。」

2. 口氣不一致（帳號切換失敗）。

雙子最厲害的地方是「人設」。他跟每個人講話的節奏、語氣、甚至常用的貼圖都不一樣。對你可能是那種老夫老妻的平淡感，對外面的曖昧對象就是那種「小奶狗」或「霸總」的語氣。

但當他同時開好幾個視窗在聊的時候，那個「切換感」會出現延遲。如果你發現他今天跟你講話突然變得很客氣，或者突然用了一些他平常根本不會用的詞彙，甚至連標點符號的習慣都變了。他不是中邪，他是忘記切換語氣了。他把對那個小三的「撒嬌感」不小心帶到了跟你的對話裡。那種節奏不對勁的違和感，敏銳一點的人一秒就破功。

3. 聊到嗨點就「自爆」。

雙子真的很愛聊天，而且他很享受那種「資訊差」帶來的優越感。聊到一個興頭上，他會忘記界線，不小心講出：「欸，有人也這樣跟我講過欸。」或者是「我上次去那家店的時候，他們那個……欸不是，我是說我聽朋友講的。」那個瞬間的卡住，那個眼神的閃爍，就是全世界最美的風景。

而粿粿，她的月亮就在雙子。太陽獅子給了她一種「我很有魅力、大家都愛我」的自信，但月亮雙子讓她那個嘴巴根本停不下來。

當這兩個能量加在一起，翻車機率直接破表。她會覺得自己能掌控全場，結果往往就是在最不該多話的時候多講了那一句，直接把整齣戲演砸。

這就是雙子座最悲哀的地方：他不是被你抓到的，他是被他自己的「聰明」給出賣的。

➤第4名：天秤座（選擇困難症的悲劇）

很多人覺得天秤很乖、很優雅、是和平大使。但天秤的問題根本不是在於「想偷」，是在於他「不敢斷」。他骨子裡就是一個怕衝突怕到死的人，他怕提分手會變壞人，怕拒絕別人會顯得自己沒格調。所以當他今天不小心腳踏兩條船的時候，他不會去選，他會拖。

他會在那邊維持一種病態的「恐怖平衡」，心裡想著：「只要我不做決定，就沒人會受傷。」但是他不知道，這叫兩邊都傷害！

◎天秤最經典的露餡點

1. 對誰都好，好到像在做「批發」。

以前他的好是專屬給你的，現在他的好是「賣場大特價」。你會發現他回訊息的速度變慢了，以前是秒回，現在是「輪迴」。為什麼？因為他在切換畫面。他坐在馬桶上要想半天：這句話回給你，會不會讓那邊的人發現？這張照片傳給那邊，會不會被你看到定位？

他要在腦袋裡玩平衡木，所以回訊息的節奏會變得非常詭異，那個「時間差」就是他心虛的證據。

2. 手機「神隱」模式啟動。

以前天秤手機都隨便丟桌上，現在手機永遠螢幕朝下，甚至連去洗個澡、收個外送，手機都要像護身符一樣貼身帶著。因為他那個「不敢斷」的對象，隨時可能傳一個充滿愛心的訊息過來，而他還沒想好怎麼收尾。

3. 開大招：「你想太多了」。

當你感覺不對勁，正面問他：「你最近是不是有事瞞著我？」天秤不會像牡羊那樣惱怒，也不會像獅子那樣背稿，他會用一種「你怎麼變這麼不可理喻」的眼神看著你，淡淡地說：「沒有啦，真的沒事，你想太多了。」

這句「你想太多」，基本上就是天秤的心虛代名詞。當他開始質疑你的直覺時，就是他在掩飾自己的罪惡感。

尤其當你抓到他跟別人的曖昧對話，他還能在那邊跟你爭論：「我只是怕傷害到他，所以才沒講得那麼絕啊」、「我也很痛苦，我也想解決啊，但現在不是時機。」

聽完是不是拳頭都硬了？天秤最笨的地方就在於：他明明是在作亂，卻還在那邊演受害者。他會拖到兩邊都爆炸，拖到最後一刻才在那邊說：「對不起，我真的不知道該怎麼辦。」這種「和平的假象」，才是最可怕的慢性毒藥。

➤第5名：射手座（根本懶得藏、懶得演）

射手座不是藏不住，是他的字典裡根本沒有「藏」這個字。

甚至對他來說，去「藏」一件事情太累了，還要編劇本？還要對時間？射手座會覺得：「天啊，這麻煩了吧！」所以他的邏輯跟正常人完全是兩條平行線。他會在那邊自我催眠說：「我又沒有跟他上床，這哪算偷吃？」或者是「我們只是靈魂上有連結啊，這很純潔吧？」

他會幫自己洗腦洗到連他自己都信了。所以當他站在你面前，那種坦蕩蕩、眼神清澈到像剛出生的嬰兒一樣看著你時，你真的會懷疑是不是自己心靈太骯髒、太變態。

◎3個讓你氣到往生的翻車破口

1. 行蹤隨便到像在玩「大富翁」，還不忘分享坐標。

射手座的行蹤完全沒有連貫性，而且他完全沒有「犯罪意識」。

他早上出門跟你說他在台北開會，結果下午你刷到他朋友的限動，他人明明在台中喝咖啡，背景還笑得燦爛得要命。你打電話去問他，他連一點點驚慌都沒有，還會笑笑地回你：「喔對啊！我剛開完會，剛好那個誰誰誰也在台中，他說天氣很好，我就順便跑過來喝杯咖啡啊。對了！你要不要吃太陽餅？我順便帶一盒回去給你，這家很有名喔！」

他不是在騙你，他是真的覺得「跑去跟曖昧對象喝咖啡」跟「順便買太陽餅」是同一個等級的日常，這種「理所當然」的態度才是最恐怖的。

2. 態度輕鬆到讓你覺得自己像個瘋子、像個神經病。

最讓人生氣的就是這一點。你已經在家裡氣到快中風、甚至把離婚協議書都列印好了，他回來還在那邊：「哎呀，別這樣嘛，大家都是朋友，你想那麼多幹嘛？放輕鬆點，人生苦短耶，你這樣每天疑神疑鬼的，對皮膚很不好喔。」

那種「這沒什麼啦」、「你反應太大了」的態度，就是他的最強防禦。他會把你的憤怒化為無形，讓你覺得自己像個無理取鬧的瘋婆子。他甚至會反過來安慰你，讓你覺得：「對啊，我是不是真的太小心眼了？」千萬、不要、中計！他只是懶得處理你的情緒，所以直接把它定調為「你在無理取鬧」。

3. 講話太「誠實」，誠實到讓你拳頭硬。

你問他：「你有沒有跟那個誰誰誰很曖昧？」一般人會閃躲，射手會一臉認真地回你：「喔，他喔？我們聊得滿來的耶，他個性真的很棒，我覺得我們在靈魂上滿契合的。不過你放心啦，我現在還是在你身邊啊，我心裡還是有你的位置的。」

他的誠實不是因為他尊重你，是因為他打從心底覺得「這沒什麼好瞞的」，這種對「界線」的極度模糊，才是射手最爛的地方。

現場模擬一下：當你抓到他帶人去露營，他回過頭來竟然還能興致勃勃地跟你分享：「欸我跟你講，那天晚上的星空真的超美，空氣超好，我下次絕對也要帶你去一次！」這種「分享欲」完全用錯地方！他根本沒意識到他在犯罪，他覺得他在「探索人生」。

射手座的偷吃不是那種陰暗的、躲躲藏藏的，他是那種陽光普照式的作亂」。

他會讓你覺得，他不是在背叛你，他只是在「體驗生活」，而你只是他不小心忘記帶上的行李，而且他現在還在嫌行李太重。

☆命理星座分析僅供參考☆

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