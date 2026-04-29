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阿Sa點頭嫁了！小10歲尪出手「超大鑽戒套牢」 Twins阿嬌感動發聲

阿Sa情定小10歲健身教練林俊賢，搭擋阿嬌感動發聲。（組合照，翻攝自微博）阿Sa情定小10歲健身教練林俊賢，搭擋阿嬌感動發聲。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港 Twins「阿Sa」蔡卓妍昨（28日）公開被婚戒套牢的幸福婚照，閃嫁小她10歲的健身教練「Elvis」林俊賢，喜訊發布後瞬間湧入大量祝福，就連「阿嬌」鍾欣潼也在第一時間感動發聲。

阿Sa昨日公開與Elvis手戴婚戒的幸福婚照，同時也甜蜜表示「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教，多謝大家的祝福。」2人去年11月傳出戀情後，今年1月大方認愛，並於春天攜手踏入婚姻。

阿Sa喜訊曝光後瞬間湧入大量祝福， Twins搭檔阿嬌也在第一時間感動發聲，劈頭就喊「恭喜你，我的女孩！」還感性表示，今年是雙方共同走過的第25年，一起經歷了人生最懵懂的階段，也見證了彼此的成長與蛻變，已成為對方生命中不可或缺的家人。

不僅如此，阿嬌更對阿Sa剖白心跡，「很開心妳等到了那個合拍又珍視妳的人，看著妳被愛意包裹，滿心滿眼都是溫柔幸福，真的好欣慰！」同時也為阿Sa由衷獻上祝福，「一直被偏愛，一直被用心呵護，可以永遠做那個無憂無慮、自在快樂的小女孩！」最後也不忘祝賀新婚快樂、永遠幸福，一席肺腑之言感動了無數人。

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