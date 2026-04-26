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老公4年不碰她！AV女優離婚「報復性做愛」：誰想跟我生小孩

北村海智剛開始擔心肉肉身材不討喜，沒想到很多人喜歡。（翻攝自X）北村海智剛開始擔心肉肉身材不討喜，沒想到很多人喜歡。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本AV女優北村海智（きたむら みち）在2024年8月出道，過去她曾有過一段婚姻，不過長達4年沒有性生活，讓她忍無可忍，最後離婚收場。

根據《SPA!》報導，現年34歲的北村海智最近受訪，分享當初決定AV出道時非常緊張，因為她覺得自己身材比較豐滿，不知道大家能否接受這樣身材的AV女優。不過之後她發現，每個觀眾都有不同喜好，有很多人就愛她這味，讓她鬆了一口氣。

北村海智坦言與前夫沒有性生活，讓她忍無可忍。（翻攝自X）北村海智坦言與前夫沒有性生活，讓她忍無可忍。（翻攝自X）

在決定拍A片之後，朋友似乎都不意外，直呼：「一直都覺得妳會去拍欸！」一開始父母雖然表示支持，不過父親的態度卻出現大轉變，對她說：「如果妳要這樣做，我們就斷絕關係吧。」後來父母態度軟化，稱「我們不會說沒關係，因為這是妳的人生」。從此之後，北村海智就再也沒有跟父母聊過AV一事，父母看她回老家也只說「健康就好」，默默給予支持。

她是離婚之後才選擇出道，北村海智透露，她與前夫結婚3年半，但其實已經同居長達8年。離婚的主要原因是個性不合，一些溝通上的小問題積少成多，北村海智也透露，他們長達4年沒有性生活，同居期間就有這個問題，但接受求婚時她樂觀地想：「結婚之後就會解決了吧！」但並沒有。

最後，北村海智坦承想要小孩，而前夫不願當爸，最後兩人分道揚鑣，離婚收場。不過她對婚姻沒有失去信心，去年她上相親節目，稱自己性慾很強，在離婚之後瘋狂做愛，一個晚上可以做10次，早上約一個、晚上又是另一個人，這樣的狀況持續長達3個月。

最後被問到如果再婚，是否會引退？北村海智表示：「如果可以，我想要一輩子從事這個工作，因為很開心，而且有成就感。」她也笑說：「希望對方能夠准許我繼續從事這個行業，也想跟我生小孩，能夠滿足我的性慾，不過好像很難達到，這也是我目前最擔心的哈哈哈。」

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