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娛樂 日韓

安宰賢註定無妻無子！巫師看他八字嘆：當和尚的命

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星安宰賢曾經與具惠善有過一段婚姻，不過最後在2020年離婚收場，最近安宰賢在節目上請教算命師，結果卻被稱「這輩子註定無妻無子」，讓他忍不住淚崩。

安宰賢聽到自己的命運，忍不住哭了出來。（翻攝自tvN）安宰賢聽到自己的命運，忍不住哭了出來。（翻攝自tvN）

在聽到安宰賢的出生年月日之後，算命師高春子立刻面露難色，算命師李多英稱，安宰賢的八字是要當巫師、僧人的八字，且他的八字當中無妻無子，也沒有父母、兄弟姊妹的福分，只能孤身一人。不過正是因為如此，安宰賢才更應該要有獨自站起來的氣勢，有著很強的主見。

不過聽到這裡，安宰賢忍不住哭了。另一名算命師高春子認為，其實安宰賢是很渴望愛情的人，「就算有父母、兄弟姊妹，但真正的安宰賢是非常渴望真實愛情的人，就算是擦肩而過時得到的短暫愛情，也成為了巨大的慰藉，太可憐了，太讓人心疼了。」高春子也點出，安宰賢不知道什麼是真正的愛情，因為沒有被愛過，所以不會表達愛，「得真正被愛過，才懂得如何去愛別人，雖然你知道愛是什麼，但不知道愛的真諦，太心疼了，如果你不是男生，你會常常哭的。」

算命師鼓勵安宰賢「做得到」。（翻攝自tvN）算命師鼓勵安宰賢「做得到」。（翻攝自tvN）

高春子直言，安宰賢這一輩子會有很多身不由己的情況發生，在這條路上被許多事情消磨。她形容就像一艘船準備起航，卻發現沒有錨也沒有錢，得獨自乘風破浪。不過高春子鼓勵他，只有擊碎了那層外殼，就會什麼都不怕了；算命師李多英也強調，安宰賢從今年開始會走大運，在自己的人生運勢當中，要學會給自己力量，高春子也鼓勵他不要顧左右而言他，別看別人眼色，因為他是非常了不起的人，讓安宰賢重新振作。

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