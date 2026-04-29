（新碟快報）阿湯哥科幻經典續集有譜！鐵盒版奇蹟追加補足收藏遺珠

阿湯哥科幻動作經典《明日邊界》近來又傳出續集有望動工！（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／專題報導〕本檔推薦的電影上架新碟題材多元，從動作爽片、「阿湯哥」湯姆克魯斯科幻動作經典到音樂傳記與驚悚新作一次到齊。無論是想收藏話題鐵盒版，或補齊遺珠之憾，都有不錯的入手選擇。

《明日邊界》UHD+BD雙碟鐵盒版正式追加發行。（得利影視提供）

阿湯哥科幻動作經典《明日邊界》隨著上映14年過去，近來又傳出續集有望動工！該片的「UHD+BD雙碟鐵盒版」也正式追加發行，阿湯哥在片中與艾蜜莉布朗一同對抗外星生物，以時間迴圈為核心設定，結合外星戰爭與戰術推演，至今仍是同類型作品中的標竿之作。隨著續集計畫持續醞釀，這次鐵盒版本也成為影迷收藏與重溫的最佳時機！

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好評驚悚片《猩瘋血雨》在台推出藍光BD以及DVD版。（得利影視提供）

血腥驚悚話題作《猩瘋血雨》由《深海鯊機》導演再度操刀，將恐懼拉回最原始的本能。故事從一場看似歡樂的泳池派對開始，卻因感染狂犬病的黑猩猩失控，瞬間化為殘酷獵殺現場，在密閉空間中上演你死我活的生存遊戲。主打高強度感官刺激與壓迫氛圍，BD、DVD版本同步上架，讓觀眾在家也能直面這場「逃不出去」的致命派對。

剛在金馬奇幻影展首映的《黃金硬漢：殺出血路》影音商品在台上架。（得利影視提供）

剛於金馬奇幻影展在台首映的《黃金硬漢：殺出血路》雖未正式上映，但也火速推出UHD+BD鐵盒版、BD與DVD，由喬瑪湯米拉再度飾演傳奇老兵，在戰火餘燼中展開復仇之路。角色「阿塔米」面對大批敵軍追擊，橫跨荒野展開極限逃殺，強調近身搏鬥與高張力追逐場面，走的是毫不妥協的硬派動作風格。

由布萊德利庫柏首度自導自演、女神卡卡一同演出的《一個巨星的誕生》也再度推出「UHD+BD雙碟限定鐵盒版」。（得利影視提供）

由布萊德利庫柏首度自導自演的《一個巨星的誕生》也再度推出「UHD+BD雙碟限定鐵盒版」，他和女神卡卡攜手演出，描繪音樂產業的光與暗，也讓卡卡以精湛演技與現場演唱驚豔全球，成為其影視代表作之一，原聲帶也是許多人的最愛之一。

紀錄片《藤子海敏：老派少女的浪漫樂章》在台推出DVD。（得利影視提供）

紀錄片《藤子海敏：老派少女的浪漫樂章》則推出DVD，將鏡頭對準鋼琴家藤子海敏。她在人生後半段才被世界看見，即使高齡仍持續練琴與巡演。片中透過長時間貼身拍攝，記錄她爆紅之後的真實生活與心境轉折，呈現一段關於藝術、時間與生命的動人篇章。

從腎上腺素狂飆的生死追逐，到溫柔內斂的人生紀錄，本週新碟選擇橫跨類型與世代，也再次展現影像收藏的多樣魅力。

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