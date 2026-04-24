不只AI！天王星雙子帶隊 12星座「7年新局」轉運領域一次看

天王星轉位雙子「震盪即將展開」，星象專家提醒提早布局，掌握接下來「7年轉運關鍵」！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天王星將於本月26日正式進站雙子座，並在雙子座待上7年左右，展開新的天王星週期，直到2033年5月22日離開。這個時間點，12星座將會在哪些領域、事件或關係裡，迎來全新轉變？

星座達人塔妮婭點醒大家回憶，其實去年7/7～11/8天王星就曾進入過雙子座，還記得當時的風暴：川普關稅不按牌理出牌、全球大亂，AI經濟的狂熱、輝達進駐北士科話題，就是很典型的「天王星雙子」。

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天王星主導突變、顛覆、覺醒、打破常規，雙子座則象徵資訊、語言、溝通、學習、日常思考方式，所以，當天王星從金牛座跨入雙子座，正意謂著「一場創新的改革與震盪」即將展開。尤其是長達7年的駐紮，影響之大，可想而知。

塔妮婭舉例，天王星上一次長期駐點雙子座，是在1941年～1949年左右，當時不只迎來了電腦、無線電、火箭技術的關鍵發明，全球大事件還包含了第二次世界大戰、國際結構重組的巨大變革，而女性大量投入工業生產，也翻轉了性別在社會角色上的定位。

塔妮婭強調，歷史的巨輪已然轉動，面對即將到來的關鍵7年，12星座該如何精準掌握這場變革契機？以下將逐一分析各星座的轉運關鍵。

（註：參照星盤中的上升星座或太陽星座。）

♈牡羊座

．星象影響：思考方式、語言溝通、手足關係與人脈朋友圈迎來革新。

♉金牛座

．星象影響：自我價值、收入來源、財務管理產生不同以往的變化。

♊雙子座

．星象影響：個人形象、表達方式，顛覆舊有自我定義。

♋巨蟹座

．星象影響：潛意識與內在的覺醒，透過療癒更新精神生活。

♌獅子座

．星象影響：網路社群、交友圈，嶄新的志同道合社交圈。

♍處女座

．星象影響：社會形象、事業發展轉型，預料之外的職涯轉彎。

♎天秤座

．星象影響：人生信仰、旅遊、移居，跨界跨領域的重大轉折。

♏天蠍座

．星象影響：深層關係、投資風險、他人共用資源出乎意料的改變。

♐射手座

．星象影響：合夥關係、婚姻關係面臨轉變，重新定義與連結。

♑摩羯座

．星象影響：工作環境、健康、習慣，日常生活有突發狀況。

♒水瓶座

．星象影響：戀愛、子女、嗜好樂趣，全新的翻轉與冒險。

♓雙魚座

．星象影響：家庭結構、內在安全感、居住與根基的轉折重建。

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒

．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

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☆民俗說法僅供參考☆

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