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娛樂 最新消息

全新物種誕生！喪屍「會進化」《屍速》導演：猜不到下一步

南韓名導延尚昊新片《群體》釋出最新劇照。（翻攝自X）南韓名導延尚昊新片《群體》釋出最新劇照。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓名導延尚昊恐怖新片《群體》（暫譯，군체）直接把「感染」升級成群體意識，靠著一組劇照嚇爆全網。

畫面中最讓人起雞皮疙瘩的不是血腥，而是感染者同時仰頭張嘴、彷彿在交換資訊的瞬間，像一個巨大腦袋正在運作。還有滿身血跡狂奔的畫面，速度快到像下一秒就會衝出銀幕撲向觀眾。

《群體》劇照逼真到嚇人。（翻攝自X）《群體》劇照逼真到嚇人。（翻攝自X）

更詭異的是，一群感染者用扭曲姿勢聚集、同時盯著同一方向，那種「我們是一體」的視覺衝擊，讓不少影迷頭皮發麻。

導演延尚昊過去以《屍速列車》闖出名號，這次新片《群體》入圍坎城影展午夜展映單元，顯然不只想嚇人，而是打造全新物種。他坦言：「最可怕的，是你根本猜不到他們下一步會變成什麼。」從四足爬行進化到直立行走、甚至堆疊成「活體牆」封鎖空間，《群體》的感染者根本不像生物，更像一個會思考的系統。

《群體》的喪屍升級成群體合作的物種。（翻攝自X）《群體》的喪屍升級成群體合作的物種。（翻攝自X）

幕後團隊加碼爆料，這些感染者的動作設計強調「共享意識」，不只是單打獨鬥，而是群體協作，呈現出前所未見的詭異動態。

該片集結女神全智賢、池昌旭等超強卡司加持，官方形容《群體》不只是恐怖片，更像一場關於人性與生存的極限實驗。

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