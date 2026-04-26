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趙露思突曬結婚證全網嚇瘋 真相曝光竟是她

趙露思（右）一把抱起魏笑，來個「新娘抱」，足見好交情。（翻攝自微博）趙露思（右）一把抱起魏笑，來個「新娘抱」，足見好交情。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星趙露思在民政局開心秀出結婚證，讓許多粉絲大吃一驚！原來，趙露思好友魏笑登記結婚，她特別親赴現場道賀，順便湊熱鬧拿著結婚證和魏笑合照，趙露思還一把抱起魏笑，來個「新娘抱」，足見好交情。

27歲的趙露思和30歲的魏笑因2019年合作拍攝《傳聞中的陳芊芊》成為好友，魏笑結婚，趙露思到現場，不但又唱又跳，連新娘本人都忍不住問：到底誰結婚？

魏笑（左）和趙露思拿著結婚證合照，外界以為她倆結婚了。（翻攝自微博）魏笑（左）和趙露思拿著結婚證合照，外界以為她倆結婚了。（翻攝自微博）

2024年12月趙露思因憂鬱症發作，在片場昏倒送醫，之後更必須坐輪椅且喪失說話能力，魏笑特地推辭工作，一路陪伴趙露思復健、練習，有時也代替趙露思對外透露近況。

趙露思（右）扮鬼臉完全沒有偶像包袱，圖左為魏笑。（翻攝自微博）趙露思（右）扮鬼臉完全沒有偶像包袱，圖左為魏笑。（翻攝自微博）

走過風雨，如今魏笑要嫁人，趙露思感性說：「不是要幸福，是一定會幸福。我會一直一直保護妳的幸福，就像當時保護我的妳」。收到好友的祝福，魏笑非常感動，回應：「謝謝妳，謝謝我生命中有妳」。兩人姐妹情深，搞得新郎很尷尬，覺得自己才是多餘的「第三者」。

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