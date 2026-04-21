伊正 梁家榕九世夫妻 臥龍修正果

伊正（右）與梁家榕第九次扮演夫妻，這次在《臥龍好歲月》終於不是悲劇收場。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕伊正、梁家榕、蘇明明、上官鳴、王中平出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。伊正與梁家榕這對合作近30年的「九世夫妻」，過去八次合作多以悲劇收場，這回終於修成正果，一路演到80歲，伊正幽默笑稱：「除了太太，她是跟了我最久的老婆，終於相信妳沒剋夫。」

為貼近角色，伊正不僅剃平頭，更訂製密合耳膜的助聽器模擬「半失聰」狀態，靠看嘴型演戲以提升專注力。梁家榕則被導演點出「眼神太有神」，必須練習「收眼神」與駝背來展現老態，戲外的她十分通透，單身約5年，堅持「不婚不生」主義，享受畫畫、養貓的獨處生活，並因先天肌肉低張力積極復健，婉拒熬夜的八點檔。

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蘇明明與石峰演夫妻，現場卻宛如「家暴」。蘇明明爆料石峰在片場太好睡，甚至在病床戲時睡到打呼害她NG，最後她忍不住「一巴掌巴下去」才打醒石峰，讓石峰委屈向女兒告狀。戲外蘇明明則是「拼命三娘」，陪伴腦部開刀的導演丈夫萬仁復健4年，成功讓丈夫從無法行走到恢復九成，展現夫妻情深。

85歲上官鳴則挑戰102歲人瑞，記台詞功力讓後輩伊正盛讚「一流」。他私下作息規律、重視健檢。最讓他頭大的是7個孫子都不結婚，他祭出「百萬獎金」催婚，沒想到孫子們竟完全不為所動。

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