自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

伊正 梁家榕九世夫妻 臥龍修正果

伊正（右）與梁家榕第九次扮演夫妻，這次在《臥龍好歲月》終於不是悲劇收場。（記者潘少棠攝）伊正（右）與梁家榕第九次扮演夫妻，這次在《臥龍好歲月》終於不是悲劇收場。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕伊正、梁家榕、蘇明明、上官鳴、王中平出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。伊正與梁家榕這對合作近30年的「九世夫妻」，過去八次合作多以悲劇收場，這回終於修成正果，一路演到80歲，伊正幽默笑稱：「除了太太，她是跟了我最久的老婆，終於相信妳沒剋夫。」

為貼近角色，伊正不僅剃平頭，更訂製密合耳膜的助聽器模擬「半失聰」狀態，靠看嘴型演戲以提升專注力。梁家榕則被導演點出「眼神太有神」，必須練習「收眼神」與駝背來展現老態，戲外的她十分通透，單身約5年，堅持「不婚不生」主義，享受畫畫、養貓的獨處生活，並因先天肌肉低張力積極復健，婉拒熬夜的八點檔。

蘇明明與石峰演夫妻，現場卻宛如「家暴」。蘇明明爆料石峰在片場太好睡，甚至在病床戲時睡到打呼害她NG，最後她忍不住「一巴掌巴下去」才打醒石峰，讓石峰委屈向女兒告狀。戲外蘇明明則是「拼命三娘」，陪伴腦部開刀的導演丈夫萬仁復健4年，成功讓丈夫從無法行走到恢復九成，展現夫妻情深。

85歲上官鳴則挑戰102歲人瑞，記台詞功力讓後輩伊正盛讚「一流」。他私下作息規律、重視健檢。最讓他頭大的是7個孫子都不結婚，他祭出「百萬獎金」催婚，沒想到孫子們竟完全不為所動。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中