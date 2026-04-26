朱宇謀爆瘦現身！慘遭勒令戒色禁愛 他認了：現在性慾全無

朱宇謀捲性醜聞後現身田舞陽婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀近日深陷桃色風暴，遭前女友林倪安與W姓女星連環指控施暴及性侵未遂。在發布澄清影片全盤否認指控後，朱宇謀今日（26日）首度公開現身，出席好友田舞陽的婚宴。面對媒體追問，他透露目前已進入司法程序，雖坦言輿論壓力極大，但強調「沒做的事就是沒有」，更爆料目前被經紀人下達「戒色禁愛令」。

朱宇謀今日露面神色略顯清瘦，他透露最近積極健身鍛鍊，體脂降了4%到5%。談及深陷醜聞的心情，他坦言內心仍會驚恐，但主要靠運動維持心理平靜，「輿論壓力真的很大，但沒做的事就是沒有，現在只能靜待司法調查，結果可能要等半年到一年。」他也提到，目前與林倪安完全沒有聯絡，工作部分則由經紀人接洽談判中。雖然身處風波，但看到好友舞陽修成正果，他仍大方送上祝福，表示內心對婚姻還是保有希望。

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朱宇謀遭戒色禁愛，現階段好好調整身心。（翻攝自IG）

事件發生後，和他主持《健康零距離》的張齡予也特別傳訊息打氣，叮嚀他要「好好吃飯、好好睡覺」。而朱宇謀的母親雖然難免擔心，但態度相當嚴正，朱宇謀轉述母親的話：「媽媽教育我要管理好自己，履行社會責任，還叮嚀我不要長得帥就搞些有的沒的。」他也澄清，母親過去完全沒見過林倪安。

為了讓朱宇謀徹底冷靜並找回狀態，經紀人目前對他下達嚴格的懲罰令，要求他「戒色禁愛」、專注於身材與心理調整。對此，朱宇謀語帶無奈地表示，現階段確實需要好好調整睡眠與身體，更自嘲發生這種事後「現在完全沒有性慾」。

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