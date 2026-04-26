范曉萱開唱留座位給大S！小S又哭又笑 田馥甄、丁文琪全來了

范曉萱（左起）、小S、阿雅在台上的互動有笑有淚。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕范曉萱昨（25日）晚在Legacy TERA舉辦「Let’s party」專場演唱會，好友小S和阿雅都來了，范曉萱也特別留個座位給去年2月初過世的摯友大S，感性提到：「我們三缺一，但她一直都在。」

小S在范曉萱演唱會上又笑又哭，還虧暴范曉萱，開演唱會不是好好賣票，竟然搞什麼「實驗性」，為一些「老歌迷」叫屈，覺得范曉萱規定的入場方式太不體貼。

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范曉萱（左起）開唱，小S、阿雅都來站台。（翻攝自IG）

范曉萱則在演出中感性提到大S：「因為她的暫時離席，給我很多動力去做事情，她給我了很多說走就走的勇氣，讓我去做平常我不會做的事情，這樣我才沒有虛度我的人生。」

昨晚演唱會台下還出現大咖金曲歌后田馥甄，以及林宥嘉老婆丁文琪，兩人都是范曉萱歌迷，田馥甄在社群分享一些演唱會現場點滴，並說：「我愛范曉萱。」還誇：「一場無價的演唱會。」聽到范曉萱、小S、阿雅唱《管他什麼音樂》，田馥甄說：「看到三缺一的《管他什麼音樂》，除了感傷，更多的是感恩，看見生命的力量。」丁文琪也說：「明明那麼歡樂，怎麼後來還是哭了。」

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