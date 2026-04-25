黃仲崑大手筆「買600坪地」養老！合體胡瓜談秘辛近況曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube頻道，邀請到老友黃仲崑與民雄，三人前進烏來，打算泡溫泉、散步逛老街，三位老朋友一見面話匣子大開，從軍旅歲月聊到演藝圈出道史，整趟行程直接變成「男人回憶錄」。

胡瓜（左起）、黃仲崑、民雄老朋友相見講不停。（下面一位提供）

三人的任務是要抵達「開車到不了的樂園」，沿途要靠向路人問路找到目的地，他們一路搭台車、坐纜車前往雲仙樂園，邊走邊聊完全停不下來。途中還被民眾狂認出，合照邀約不斷，有趣的是，胡瓜看到香腸攤立刻停下腳步，聽到店家說「我四點半就收了」，馬上緊張問：「怎麼辦？我們下來還有嗎？」最後乾脆現場先吃再說。

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胡瓜和黃仲崑兩人一碰面就開始比梯次、算兵齡，胡瓜還自豪當年曾親自「接收」新兵黃仲崑進部隊，兩人同屬陸軍藝工隊，他是黃仲崑的「學長」，笑稱對方當時已經是帥氣明星，「我那時候把他當神看，帥又會唱歌！」也說黃仲崑算是他貴人之一，畢竟如果當年兩人沒在同部隊，自己就不會進演藝圈。

胡瓜（左起）、黃仲崑、民雄相約遊烏來。（下面一位提供）

原來那時候胡瓜曾被黃仲崑的經紀人夏春湧相中，邀他退伍後進公司發展。黃仲崑也爆料軍中生活超精彩，睡對面的趙舜打呼震天響，甚至蚊子都不敢靠近，胡瓜笑到補刀：「人家掛蚊帳，他根本不用掛！」民雄則分享傘兵受訓經歷，透露跳傘不是越跳越勇，是「每跳一次越來越怕」，一句話讓全場笑翻。

民雄自爆當年北漂打拼，還曾替彭佳慧、柯以敏、蘇有朋寫歌，後來陰錯陽差被簽下發片，當年出道後上的第一個電視節目也是胡瓜主持，忍不住當場告白今天真的是圓夢。

而黃仲崑也被胡瓜當場揭密，透露經典歌曲《多少愛可以重來》其實黃仲崑才是原唱，後來才被迪克牛仔翻唱又再爆紅。黃仲崑大方表示這就是好歌的魅力，胡瓜忍不住開玩笑：「那我也來唱好了，我來毀掉他！」逗樂全場。

黃仲崑為養老生活做準備，30年前就在陽明山大手筆買下600坪地養老，2023年母親離世後，就在那塊地幫他媽媽樹葬、當作墓園，「我覺得很浪漫，就在自己的家。」黃仲崑也幽默提到曾邀陽帆去看過他的養老地，「他那時候來就說：『阿崑啊，你這地方可以坐嗎？有蚊子欸』。」一旁的胡瓜笑說，陽帆是都市裡面的小孩。

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