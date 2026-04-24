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娛樂 最新消息

啦啦隊女神一粒健康亮紅燈 曝手部異狀粉絲心疼

一粒健康亮紅燈。（資料照，記者胡舜翔攝）一粒健康亮紅燈。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕27歲台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」女神「一粒」趙宜莉，因外型甜美擁有高人氣，社群平台的追蹤人數約43萬。近日她透露自己健康亮紅燈，還曬出手指脫皮的照片，讓粉絲好心疼。

一粒昨（23）日在限時動態發文，表示「抱歉讓大家擔心了」。她表示自己沒有明說，也覺得身體快要康復了，但自從上次淋雨感冒發燒之後，緊接著就過敏，長蕁麻疹，好不容易狀況好轉，沒想到手指又爛掉。

一粒在限時動態秀出自己爛掉的手指頭。（翻攝自IG）一粒在限時動態秀出自己爛掉的手指頭。（翻攝自IG）

禍不單行，身體狀況還沒穩定，她又秀出自己的手指，看起來明顯脫皮、發白。一粒說，「好幾隻手指不知道為什麼突然爛掉」，貼心的她覺得畫面有點噁心，放了一張縮小過的照片，中指、食指、大拇指起了水泡，還破皮。

一粒身體狀況接二連三發生狀況。（翻攝自IG）一粒身體狀況接二連三發生狀況。（翻攝自IG）

除了手指變得噁心之外，一粒脖子也拉傷發炎，她無奈說：「有點多狀況…哈哈哈」更安慰粉絲「我沒事的噢！」再補上「精神上」還附上笑臉。

一粒承諾自己會盡快就醫，希望可以趕緊健健康康的和大家見面，也保證「能休息的時候我會好好休息的」。

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