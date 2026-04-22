沒靠山沒背景也不送禮 陳珮騏堅定立場罕發聲

陳珮騏演技精湛。（翻攝自陳珮騏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城案一審判刑17年，其妻陳佩琪頻繁在臉書發文為丈夫喊冤、痛批司法不公，引發輿論譁然，沒想到卻意外波及姓名「音同、字不同」的「台八女星」陳珮騏，在Threads發文：「陳珮騏、陳佩琪，分不清楚嗎？文盲嗎？還是識字有困難？成天莫名其妙的被咒罵，到底干我什麼事？」

今（22）日上午，陳珮騏在臉書發文表示，希望少數的粉絲能知道一事：「不論過去或現在，甚至是未來，莫名其妙的謾罵或造謠，我承受許多許多；跟我很久的粉絲都知道：如果你不喜歡我這樣被霸凌，也請不要去道別人、道我同事長短。」

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陳珮騏坦言自己很幸福有粉絲的支持和愛，相對地也有許多人因為角色、因為不瞭解她或因為任何理由的討厭她而罵聲不斷，反之其他藝人、她的同事亦然，「真的是支持我的，請不要批評別人；我是你們的寶貝，別的藝人演員也是他們粉絲的寶貝，己所不欲，勿施於人。」

發文中，陳珮騏表示自己沒靠山、沒背景，不送禮也沒和任何長官有私交，甚至常搞不清楚製作人長什麼樣子，經紀公司常常比她還硬、還不應酬，她強調：「我靠的是一步一腳印把戲演好，當我看到別人也很努力工作，卻被我的影迷惡言對待，我真的會很難過。」

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