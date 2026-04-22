自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沒靠山沒背景也不送禮 陳珮騏堅定立場罕發聲

陳珮騏演技精湛。（翻攝自陳珮騏臉書）陳珮騏演技精湛。（翻攝自陳珮騏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城案一審判刑17年，其妻陳佩琪頻繁在臉書發文為丈夫喊冤、痛批司法不公，引發輿論譁然，沒想到卻意外波及姓名「音同、字不同」的「台八女星」陳珮騏，在Threads發文：「陳珮騏、陳佩琪，分不清楚嗎？文盲嗎？還是識字有困難？成天莫名其妙的被咒罵，到底干我什麼事？」

今（22）日上午，陳珮騏在臉書發文表示，希望少數的粉絲能知道一事：「不論過去或現在，甚至是未來，莫名其妙的謾罵或造謠，我承受許多許多；跟我很久的粉絲都知道：如果你不喜歡我這樣被霸凌，也請不要去道別人、道我同事長短。」

陳珮騏坦言自己很幸福有粉絲的支持和愛，相對地也有許多人因為角色、因為不瞭解她或因為任何理由的討厭她而罵聲不斷，反之其他藝人、她的同事亦然，「真的是支持我的，請不要批評別人；我是你們的寶貝，別的藝人演員也是他們粉絲的寶貝，己所不欲，勿施於人。」

發文中，陳珮騏表示自己沒靠山、沒背景，不送禮也沒和任何長官有私交，甚至常搞不清楚製作人長什麼樣子，經紀公司常常比她還硬、還不應酬，她強調：「我靠的是一步一腳印把戲演好，當我看到別人也很努力工作，卻被我的影迷惡言對待，我真的會很難過。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中