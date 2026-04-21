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娛樂 最新消息

邱澤柯佳嬿「結婚了」！《必娶女人》11年後合體住進凶宅

柯佳嬿（左）、邱澤（右二）參與導演劉邦耀新片《洞穴》拍攝。（華納兄弟提供）柯佳嬿（左）、邱澤（右二）參與導演劉邦耀新片《洞穴》拍攝。（華納兄弟提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕心理驚悚新片《洞穴》昨（20）開鏡，找來邱澤與柯佳嬿再度合體，這對相隔11年再合作的經典搭檔，這次不談甜戀，升級夫妻檔，還得面對「家變恐怖片」等級的生存考驗。

《洞穴》從金馬創投、文策院開發到劇本獎入圍，歷經3年打磨後正式啟動，被視為近年台灣少見的高規格心理驚悚作品。

故事從一間「凶宅」展開，邱澤飾演為家庭打拚的父親，卻因一個錯誤決定買下問題房產，逐步陷入無法脫身的恐懼漩渦；柯佳嬿則飾演守護家庭的母親，當現實與未知壓力同時逼近，她也被迫直面內心最深層的恐懼。

這對過去在戲劇《必娶女人》中培養出高人氣的CP，不只再續前緣，還直接升級「人生進階版」，從戀人變夫妻，情感張力更強。

《洞穴》舉行開鏡儀式，預計明年上映。（華納兄弟提供）《洞穴》舉行開鏡儀式，預計明年上映。（華納兄弟提供）

邱澤坦言，一看到劇本就被吸進去，「腦中浮現很多房子的畫面，有一種說不出的詭異吸引力」，甚至還沒開拍就已經進入情緒狀態；柯佳嬿直白表示，本來就愛看風格強烈的電影，這次接到心理驚悚題材「完全是命中注定」，還笑說和邱澤已經有默契，「現在演夫妻反而更自然」。

值得一提的是，《洞穴》並非走傳統嚇人路線，而是主打「心理層層崩塌」的壓迫感。導演劉邦耀親自操刀劇本，延續他過去擅長的壓抑敘事風格，試圖打造一部讓觀眾「越想越毛」的作品，監製葉如芬更直接放話：「我其實不太敢做恐怖片，但這部…希望觀眾會被嚇到。」《洞穴》預計由華納兄弟於2027年推出。

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