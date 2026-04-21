變裝皇后錄影突掏「超巨凶器」！主持人看呆：公視史上第一次

〔記者林欣穎／台北報導〕奪下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍的「臺灣之光」妮妃雅‧瘋（Nymphia Wind），日前受邀小公視由陳栢青、吳曉樂主持的節目《反正你也不睡覺》，首度在節目上開箱演出必備的私密化妝包，當中竟有「超狂凶器」，讓現場一片驚呼。

妮妃雅（左起）登上陳栢青、吳曉樂主持的節目《反正你也不睡覺》。（公視提供）

妮妃雅‧瘋於1995年出生，本名曹米駬，親友們都叫他曹里歐，這次他首度在節目上公開化妝包，誰能料到他竟從包裡掏出一把激似「剪貓指甲」的超大老虎鉗！他邊手起刀落「剪死皮」，邊笑稱：「只要一有死皮看了就很不爽！」讓現場尖叫連連，陳栢青驚呼這是公視史上第一次有人表演剪死皮。

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妮妃雅開箱化妝包，竟掏出老虎鉗。（公視提供）

談及卸妝後回歸「曹里歐」的生活與青少年時期的自信焦慮，里歐坦言，自己17歲時連拿麥克風自我介紹都覺得極度尷尬。吳曉樂感同身受地表示，從小被教育「上台要有120分的準備」，反而讓人在過高壓力下更容易失常。里歐則分享「瘋家哲學」：只要畫上濃妝、穿上戰袍，外面先做到，內在就會慢慢跟上。這招「先假裝，久了就成真」給所有深陷完美主義焦慮的青少年一個外掛解方。

談及日前在大港開唱與李竺芯合作《Sakura Gansha》引發的服裝意象熱論，曹里歐分享歌曲意境是在探討女性的快樂，因此與李竺芯在舞台上設計了「類生產」的行為藝術，視覺確實是致敬歌手賈奈兒夢內（Janelle Monáe） 與大衛鮑伊（David Bowie）。曹里歐指出，創意於他而言是如何把現有的東西，套用在自己身上去做結合。因此他們在致敬西方經典之餘，更巧妙揉合了中式髮型與服裝上的「盤扣」等東方元素，將原本的意象翻轉成他們的演出。

妮妃雅會向現在的自己喊話：「不要忘記我的純真！」。（公視提供）

節目尾聲，當被問到覺得17歲那個不敢拿麥克風的「曹里歐」看到現在的自己會說些什麼時，曹里歐感性地說：「17歲的我會說：不要忘記我的純真、我的快樂。」有別於其他受訪者總是鼓勵過去的自己「別怕，你會成功」，曹里歐反而希望那個純真的17歲少年，能緊緊拉住現在這個在眾人眼中光芒四射、卻也承受巨大社會壓力與外界比較的自己。

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