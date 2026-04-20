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娛樂 電影

梁佑南演到崩潰！醫院緊握女兒「手漸冰冷」哭認：痛澈心扉

〔記者廖俐惠／綜合報導〕媽祖電影《農曆三月二十三》找來梁佑南、方琦母女演出，其中一場關鍵的醫院戲碼，竟讓演藝經驗豐富的梁佑南大崩潰。

梁佑南回憶起拍攝《農曆三月二十三》當下，痛徹心扉。（北投映像電影提供）梁佑南回憶起拍攝《農曆三月二十三》當下，痛徹心扉。（北投映像電影提供）

原來梁佑南在演出面對劇中女兒離世的痛苦時，表現得太過「撕心裂肺」，甚至被導演喊卡要求重來。為了讓演員更能體會電影核心，導演王重正特別解釋：「這部片主要是在闡述媽祖大慈，這場戲要傳達的理念是，死亡不是終點，而是一個邁向另外一世。」

這場戲也成為梁佑南演藝生涯中極為震撼的體驗，梁佑南回憶起拍攝當下，心有餘悸地說：「當時我緊緊握著方琦的手，因為醫院的冷氣實在太強了，我真實感受到她的手漸漸冰冷，那一刻的觸感真的很難忘，簡直痛徹心扉！」

《農曆三月二十三》最具話題性的催淚亮點，莫過於梁佑南（左）與方琦這對母女檔在片中的感人對手戲。（北投映像電影提供）《農曆三月二十三》最具話題性的催淚亮點，莫過於梁佑南（左）與方琦這對母女檔在片中的感人對手戲。（北投映像電影提供）

看著女兒方琦在電影中擔綱重要角色並有著亮眼表現，梁佑南感到無比驕傲。在電影首映會上，她看著大銀幕裡放映的母女對手戲，感動到不禁紅了眼眶，直到活動結束後仍久久無法忘懷。《農曆三月二十三》即將於5月8日上映。

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