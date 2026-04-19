i-dle北美巡演無預警突砍9場？ 粉絲怒轟根本被當盤子

南韓人氣女團i-dle今年3月才剛在台北大巨蛋開唱，現場嗨到不行。（資料照，讀者提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓人氣女團i-dle今年3月才唱進台北大巨蛋，引起全台狂潮。原定今年8月要在北美巡演的i-dle近日卻區消了9場演唱會，引起粉絲抗議。負責i-dle北美巡演售票的網站Ticketmaster上，9場演唱會購票區全數消失，售票網站表示：主辦單位取消活動，已購票者無須採取任何措施，購票網站將主動退款至購買時使用的原支付方式，整個退票過程預計將在14至21天內完成。

被取消的9場演唱會是今年8月2日起陸續在加拿大安大略，以及美國紐澤西、費城、亞特蘭大、奧蘭多、聖安東尼奧、加州英格爾伍德、加州奧克蘭、西雅圖等地的巡迴演唱會。

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負責i-dle北美巡演售票的網站Ticketmaster，表示會主動退款。（翻攝自Ticketmaster）

目前社群上已經有粉絲崩潰，因為演唱會的票價在190美元（約新台幣6000元）或以上，粉絲不但花了高價買票，而且還被臨時取消活動，令人難以接受。粉絲說，都已經接受了這種離譜的票價，結果下場卻是無預警臨時取消，完全無法接受。

i-dle所屬經紀公司Cube至今仍未對外說明取消原因，也沒有官方聲明。（翻攝自X）

另一方面，i-dle所屬經紀公司Cube至今仍未對外說明細節，也沒有官方聲明，無人知曉為何演唱會取消的真正原因，網路上謠言紛紛。

有歌迷猜測，演唱會取消原因可能是因為票房不如預期，更憤怒開嗆：包下能容納15000至20000人的大型體育館，卻沒辦法賣出理想票房，證明i-dle粉絲主力仍在亞洲圈，對於北美、加拿大地區的粉絲來說，上演這齣「取消演唱會」戲碼，根本就是把粉絲耍得團團轉。

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