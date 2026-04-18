小詹雅雯瞞婚當媽竟斷聯30歲兒子 心碎內幕曝光：我被背叛了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手廖婉君45歲才出道，因外型與演唱風格酷似金曲歌后詹雅雯，還有著「小詹雅雯」的稱號。出道以來受訪始終自稱單身的她，近日卻在社群坦承曾有過一段婚姻，驚爆孩子已30多歲，卻早已失去聯絡，剖心告白震驚大票粉絲。

廖婉君透過唱片公司回應，希望歌迷能接受最真實的她。（豪記提供）

廖婉君表示，自己並沒有做錯什麼事，只是太在乎外界為她設定的人設，因此決定選擇做回自己，親自揭開過往，坦言10多年前婚姻觸礁，「我被背叛了，也是最後一個知道，自認我也曾是位及格辛苦的母親」、「鵝（兒）子從小六帶到大學，他現在應該30好幾了，或許也成家了也或許有更好的成就，沒聯繫也不得而知。」

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她決定大方公開過去，「我要救回我自己，我要找回幸福，單身是我編的，謝謝10年後一直在我身邊守護我的他。」自爆目前也有穩定交往的對象。

廖婉君自爆結婚生子，坦承多年來維持著單身人設。（翻攝臉書）

除了自揭感情事，廖婉君更感嘆出道後是許多節目的「拒絕往來戶」，甚至被某節目主持人下令不得再邀請，避免影響節目品質。

面對外界質疑她不擅言辭，她無奈表示：「其實我不是不會講話，只是我要顧及的太多了。怕講不婉轉而得罪了人、怕講錯傷及家人及朋友、怕講太多會引發家庭革命（情緒勒索）。我怕的太多了！我總覺得我的人情包袱很重，但無論如何，做我自己我不想再被人情或人際綁架了。」

針對廖婉君自爆離婚早當媽，她透過所屬的豪記唱片回應：「感謝大家的關心，這陣子以來除了忙著新專輯《愛情十字路》宣傳，大多時間都在靜心！」並透露前段時間夢到媽祖，叮囑她放下多年來的包袱，她才決定把這段過去寫出來。

廖婉君表示：「因為我活得太辛苦了，因此要學著釋放自己，要多愛自己，說真話勇於面對真實的現況，因此我選擇忠於自己，過往因為要顧及身邊每個人的想法，因而說話與態度，多所猶豫與保留，但現今我決定拋開一切心靈的束縛，希望大家能接受真實的自己！」對於前夫及孩子的相關細節則沒有多回應。

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