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娛樂 音樂

玖壹壹春風自爆陷入「獨唱焦慮」 靠黃奇斌救援怕他不來

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃奇斌與春風合作犯罪動作電影《死亡賭局》，片尾曲《我愛你，再見》由黃奇斌親自作曲填詞、並由春風獨挑大樑演唱，以男主角的視角出發，描繪他在人生道路上的拉扯與掙扎。

黃奇斌與春風合作電影《死亡賭局》。（英傑哆影業提供）黃奇斌與春風合作電影《死亡賭局》。（英傑哆影業提供）

春風大讚：「阿斌做的就是品質保證！」黃奇斌也激賞春風的演繹：「這首歌寫得很媠氣（台語：水啦、漂亮），你唱了之後變得很飄撇（台語：瀟灑），完全是搖滾巨星風格！」

春風與黃奇斌在片中飾演一對價值觀衝突的兄弟，與久病臥床的父親被迫捲入一場高賭金的死亡遊戲，兄弟倆在一夜之間面臨道德底線的考驗。阿斌透露，第一次看完初剪，對電影非常喜歡，在劇組盛情邀約創作片尾曲，阿斌便第一時間答應，深受感動的他靈感源源不絕，更在不到一週的時間內交出Demo，展現爆棚的洋溢才華。阿斌感性表示：「這首歌帶著一種行進感，是主角林勝毅（春風飾）要告別最愛的故鄉與愛人，帶著悔恨與痛苦轉身離開的情緒。

黃奇斌與春風為了電影合作片尾曲。（英傑哆影業提供）黃奇斌與春風為了電影合作片尾曲。（英傑哆影業提供）

身為詞曲創作者的阿斌，對春風獨有的音色相當欣賞，更觀察到春風唱歌有一種「咬字黏黏」的隨性風格，阿斌直呼：「那種隨性是我學不來的，那個風格無可取代！」而春風在談及初次拿到詞曲的心情，幽默笑說：「第一次聽到覺得還好。」隨後解釋是因為難度極高，讓他瞬間腦袋放空，壓力不小的春風與阿斌兩人還為此密集開會調整，為了找到最適合兩人的共鳴點，兩人在錄音室逐字推敲，最後的成品讓人驚呼春風賦予了這首歌全新的靈魂。

有趣的是，春風笑言，現在閒暇時也會忍不住哼出這首歌的旋律，因為實在太洗腦。正式配唱當天，他自爆陷入「獨唱焦慮」，春風表示：「以前都有團員在，很少獨唱，這次怕會很孤單，那天還一直期待阿斌趕快出現，真的很怕他不來！」

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