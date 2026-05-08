（專訪）澎恰恰欠下2.4億巨債現況曝光 數度向他求救被爆這輩子還不完

劉家榮曝澎恰恰求助內幕。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕有「銷售天王」之稱的大立電視台CEO劉家榮，相隔5年推出全新專輯。談及圈內好友澎恰恰的債務風波，他坦言曾多次伸出援手，直言對方的處境「真的很不好過」。

資深藝人澎恰恰投資電影失利，背負高達2.4億元鉅額債務，據傳多年來不時向親友求助。劉家榮受訪時也證實，這些年確實接過澎恰恰數次「求救電話」，並透露：「他開口求助的方式都很特別，氣氛也總是相當沉重。」他感嘆，澎恰恰往往是在走投無路之際，才會鼓起勇氣向朋友開口。

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CEO歌手劉家榮發行最後一張專輯《留聲》。（記者胡舜翔攝）

基於多年交情，劉家榮曾邀請澎恰恰到旗下電視台主持節目，並在經濟上提供協助。雙方合作長達兩年，過程相當愉快。劉家榮表示：「我們是歡喜做、甘願幫忙。他工作態度非常敬業，該完成的事情一定做到。雖然彼此有金錢往來，但對我而言，澎哥始終是非常認真的人。」

劉家榮也強調，澎恰恰始終努力靠自己的才華還債，「演藝圈還是有人情味的，或許未必能錦上添花，但至少不要落井下石。朋友能幫就幫，我們現在感情依然很好。」

澎恰恰背著債務努力拚生存。（資料照，記者王文麟攝）

不過，談到澎恰恰龐大的債務，劉家榮仍忍不住感嘆：「這輩子還不完啦，除非遇到願意替他承擔債務的慈善家。」至於澎恰恰近年轉往廈門直播帶貨、尋求更多發展機會，劉家榮則認為，那都是努力求生的一部分，只是目前成效仍相當有限。

除了經營電視台成績亮眼，劉家榮今年也推出新專輯《留聲》，同時宣布這將是自己最後一張個人作品。未來他將把重心放在推動影視產業發展，並持續投入培育演藝新人。

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