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娛樂 日韓

男性侵女直播主未遂遭上銬 韓網點名兇手是JISOO親哥？

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國媒體昨天（16日）報導，知名女團成員的哥哥涉嫌性侵直播主未遂遭逮，且報導指出，這位加害人去年就被指控拍攝過不雅性愛片。網友從蛛絲馬跡中發現，兇手疑似就是BLACKPINK JISOO的親哥哥。

穿著白色吊嘎的金某性侵直播主未遂。（翻攝自YouTube）穿著白色吊嘎的金某性侵直播主未遂。（翻攝自YouTube）

韓媒報導，受害者是一名直播主B女，她舉行了一場活動，其中包括「餐飲約會券」，30多歲的得獎者金某花了300萬韓元（約台幣6.4萬元）成功得標，在首爾江南區的餐廳與B女見面，隨後提議到附近的住處，B女數度表明拒絕身體接觸，金某發誓絕對不會亂碰，結果後來又反悔，對B女上下其手。

金某遭到警方逮捕。（翻攝自YouTube）金某遭到警方逮捕。（翻攝自YouTube）

B女趁機向外界求救，之後警方直接前往金某住處，將他上銬、以現行犯身分逮捕，金某還一度疑惑地問：「為什麼要銬著我？」事後，金某坦承確實與B女有接觸，不過強調沒有強迫對方。

還供稱，她從某個不明的海外帳號收到訊息，裡面不但有照片，對方還回她「嗨」、「照片即將公開」等威脅訊息，B女雖然向對方求情，對方竟然回嗆：「父母應該很心痛吧！」B女懷疑，訊息可能來自金某的友人A某，而B女也因為這起事件，精神受到極大的衝擊，現在正接受治療。

消息一出，立刻引起網友議論紛紛，尤其是這位大咖女團成員的身分，更是受到各界關注，不過韓媒也是從各種訊息中給出暗示，包括金某在去年就曾爆出偷拍事件，且就算南韓媒體以「馬賽克」處理，網友仍一眼就看出是JISOO與哥哥。

加害者金某被點名正是BLACKPINK JISOO的哥哥。（翻攝自IG）加害者金某被點名正是BLACKPINK JISOO的哥哥。（翻攝自IG）

韓網「theqoo」也蓋出超過600則留言，網友紛紛表示，「挖一邊靠妹妹養活，一邊還毀了妹妹事業」、「他只是個性侵犯，誰是他妹妹不重要」、「也脫不了關係吧，因為JISOO的公司BLISSOO，是他哥哥擔任CEO」、「可以斷絕關係了」、「他做這種事，難道不怕對不起妹妹嗎」、「她不只是知名女偶像而是頂尖中的頂尖啊」。儘管熱度不斷，不過韓媒至截稿前始終未揭露加害者的身分，一切還有待相關單位公布。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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