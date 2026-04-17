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娛樂 最新消息

和劉德華「從形影不離到絕交」 男星驚傳離世 享壽63歲

港星潘宏彬（左）剛出道時與劉德華不僅是好友，兩人也在娛樂圈相互扶持。（翻攝自微博）港星潘宏彬（左）剛出道時與劉德華不僅是好友，兩人也在娛樂圈相互扶持。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／台北報導〕第44屆香港電影金像獎即將登場，官方近日推出紀念特刊，其中「永垂懷念」單元列出今年離世影人名單，驚見80年代當紅小生潘宏彬名列其中，並註明已於2026年辭世，享壽63歲。消息曝光後震撼影壇，但確切離世時間與原因目前仍未對外說明。

潘宏彬出身無綫電視第10期藝員訓練班，與梁家輝、戴志偉、徐錦江等人為同期同學，演藝起點備受矚目。他於1984年演出TVB經典劇《新紮師兄》，與梁朝偉、劉青雲同台飆戲，憑藉俊朗外型與自然演技打開知名度，之後陸續參與《獵鷹》、《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》等作品，活躍於電視圈。

1988年，潘宏彬將事業版圖拓展至台灣，參演《射鵰英雄傳》、《情在天涯》等劇集，在台累積一定人氣；電影方面也有《靚妹仔》、《彩雲曲》等代表作，展現多元發展。不過他在1998年選擇淡出演藝圈，轉行投入房地產相關工作，幾乎與演藝圈斷開聯繫，直到2014年才短暫回歸，在電影《微交少女》中客串，重現昔日角色。

值得一提的是，潘宏彬早年與天王劉德華私交甚篤，不僅合作頻繁，私下更形影不離，曾被港媒形容為「華仔背後最重要的男人」，甚至一度傳出同性緋聞。然而兩人關係在90年代急轉直下，絕交原因眾說紛紜，包括人脈糾紛與互動失當等說法，至今仍未有定論。

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